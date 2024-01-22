«Безопасное политическое действие». Почему стоят очереди подписаться за выдвижение Надеждина в президенты РФ?

Очереди за Надеждина — от Калининграда до Якутска

Кампания 60-летнего политика Бориса Надеждина, бывшего депутата Госдумы, началась еще осенью прошлого года, когда он заявил об участии в президентских выборах. В конце декабря его выдвинула непарламентская партия «Гражданская инициатива», а ЦИК разрешил начать сбор подписей.

По закону, чтобы оказаться в бюллетене в марте 2024 года, Надеждин до 25 января должен собрать 100 тыс. подписей российских избирателей — ЦИК должен получить их 31 января. Подать в избирательную комиссию можно не больше 2,5 тыс. от каждого субъекта.

В российской оппозиции на выдвижение Надеждина смотрели со скепсисом. Еще осенью российские СМИ писали о том, что в Кремле думают о том, чтобы сделать одним из спарринг-партнеров Владимира Путина «либерального кандидата» (как на выборах 2018 года, где эту роль играла телеведущая Ксения Собчак).

Надеждин после выдвижения утверждал, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал (его знакомый при этом рассказывал «Медузе», что якобы выдвигаться Надеждину предложили в администрации президента).