На выходных во многих городах России и зарубежья выстроились очереди из желающих поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Выдвижение политика вызывало споры в российской оппозиции, но многие ее представители сейчас призывают отдать подпись за Надеждина, называя это действие легальной формой протеста против войны в Украине.
«Безопасное политическое действие». Почему стоят очереди подписаться за выдвижение Надеждина в президенты РФ?
Очереди за Надеждина — от Калининграда до Якутска
Кампания 60-летнего политика Бориса Надеждина, бывшего депутата Госдумы, началась еще осенью прошлого года, когда он заявил об участии в президентских выборах. В конце декабря его выдвинула непарламентская партия «Гражданская инициатива», а ЦИК разрешил начать сбор подписей.
По закону, чтобы оказаться в бюллетене в марте 2024 года, Надеждин до 25 января должен собрать 100 тыс. подписей российских избирателей — ЦИК должен получить их 31 января. Подать в избирательную комиссию можно не больше 2,5 тыс. от каждого субъекта.
В российской оппозиции на выдвижение Надеждина смотрели со скепсисом. Еще осенью российские СМИ писали о том, что в Кремле думают о том, чтобы сделать одним из спарринг-партнеров Владимира Путина «либерального кандидата» (как на выборах 2018 года, где эту роль играла телеведущая Ксения Собчак).
Надеждин после выдвижения утверждал, что свою кандидатуру с Кремлем не согласовывал (его знакомый при этом рассказывал «Медузе», что якобы выдвигаться Надеждину предложили в администрации президента).
Играла роль и репутация самого Надеждина. В конце 90-х он работал сначала советником Бориса Немцова (убитого в 2015 году), а потом — советником нынешнего главы управления внутренней политики Сергея Кириенко. Избравшись в Думу от «Союза правых сил», Надеждин продержался там лишь один созыв, а после распада партии работал в лояльной власти партии «Правое дело». В последние годы в основном выступал в роли эксперта в политических ток-шоу на федеральных каналах, где ему отводили роль оппонента «для битья» от оппозиции.
Надеждин при этом оказался единственным кандидатом, который прямо высказался против продолжения войны в Украине (хоть и осторожно называя ее «специальной военной операцией»). Решение начать военные действия он назвал «фатальной ошибкой», а также заявил, что Владимир Путин ведет страну «к катастрофе». В январе он встретился с женами мобилизованных, в последние месяцы неоднократно протестовавшими против того, что их мужей не возвращают домой с фронта.
Тем не менее слишком большого внимания кампания Надеждина по сбору подписей не привлекала. Ситуация изменилась несколько дней назад, когда в городах по всей стране подписаться за выдвижение Надеждина пришли сотни людей.
Фотографии и видео, на которых видно, как люди в длинных очередях ждут возможности оставить свою подпись, приходили из Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Хабаровска. В Якутии желающие отдать подпись ждали на 45-градусном морозе.
Больше всего людей пришло подписаться за кандидата в Москве и Санкт-Петербурге. В штабе Надеждина говорят, что там допустимый лимит в 2500 подписей уже давно преодолен. При этом в этих штабах по-прежнему принимают тех россиян, кто прописан в других регионах.
Сбор подписей идет и в городах за пределами России — Тбилиси, Праге, Париже, Барселоне, Тель-Авиве, Белграде, Ереване, Амстердаме, Берлине и других.
Как рассказал Би-би-си глава федерального штаба Надеждина Дмитрий Кисиев, к вечеру воскресенья 21 января команда политика получила более 77 тыс. подписей. Максимально разрешенное количество подписей уже удалось собрать в Москве, Санкт-Петербурге, а также Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Воронежской областях и Пермском крае.
Днем в понедельник 22 января сайт Надеждина сообщал, что собрана уже почти 81 тысяча подписей. На сбор оставшихся подписей у политика остается три дня.
«Мы планируем собирать подписи как можно дольше, чтобы было из чего выбрать 105 тысяч идеальных экземпляров, которые мы подадим в ЦИК», — уточнил Кисиев. По его словам, начало сбора подписей выпало на новогодние праздники, и «темпы были не такими», как ожидали в штабе.
Но по мере роста ажиотажа команде Надеждина пришлось открыть дополнительные пункты для желающих подписаться. Сейчас штабы политика работают в 67 регионах, их сотрудники — это члены партии «Гражданская инициатива», местные политики, активисты и «неравнодушные граждане», уточнил Кисиев.
Для тех, кто живет не в России, открыты точки сбора еще в 22 странах, добавил Кисиев. Отвечать на вопрос Би-би-си о том, как технически будет осуществляться доставка их подписей в ЦИК, он не стал, сославшись на «соображения безопасности».
«Очереди в штабы Надеждина выстраиваются и в будние дни, и в выходные. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов — явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе. Публичная политика в России перезапускается, и люди ощущают, что они могут внести свой вклад и принести пользу», — так Кисиев объяснил ажиотаж, возникший вокруг сбора подписей.
«Почувствовали, что сделали хоть что-то»
Возникший ажиотаж вокруг сбора подписей привлек внимание российской оппозиции — в том числе тех, кто уехал из страны после вторжения России в Украину. Многие оппозиционеры призывали ставить подписи за Надеждина, а также отметили, что поддержка политика по сути превратилась в форму легального протеста против войны.
«Поставьте подпись за Бориса Надеждина. У вас осталось меньше недели, чтобы таким образом высказать свою антивоенную позицию, даже если Надеждин — не ваш кандидат», — написал в своем канале политик Михаил Ходорковский.
«Не меняя своего отношения к Надеждину, присоединяюсь к призывам оставить за него подпись, — сообщила соратница Алексея Навального Любовь Соболь. — Подпись не равно голосование и не обязывает подписавшего ни к чему, но она дает возможность показать, что у российского общества есть запрос на политическое представительство и новые голоса».
«Надеждин политик с большой и неоднозначной историей. Но оставить за него подпись — почему нет? — сказал в эфире своего YouTube-шоу директор ФБК Иван Жданов. — Сделайте это, призываю вас это сделать».
Оставить подпись за Надеждина россиян призывают и другие члены команды Навального — Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов. В поддержку сбора высказались политолог Екатерина Шульман, политик Максим Кац, блогеры Илья Варламов и Майкл Наки, журналистка Екатерина Дунцова (она тоже собиралась участвовать в выборах, но ЦИК отказал ей в регистрации инициативной группы), активистки «Феминистского антивоенного сопротивления» и многие другие.
Журналист Дмитрий Колезев отметил, что видео и фото очередей желающих подписаться за Надеждина «произвели воодушевляющий эффект: стало ясно, что в стране остаются оппозиционно настроенные люди»: «А так как Борис Надеждин позиционирует себя как антивоенный кандидат, можно сказать что это было подобие легальной антивоенной акции. Люди почувствовали радость некоего коллективного действия, немного приободрились, по крайней мере почувствовали, что сделали хоть что-то».