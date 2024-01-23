Легендарный лыжник-ветеран оставил молодых конкурентов далеко позади

Здесь следует отметить, что в составе польской команды на старте не было лучших польских спортсменов континентальной серии Мачея Кота и Якуба Вольного. При этом нельзя отбирать лавры и у Касаи, дебютировавшего в серии Кубка мира 35 лет назад. За свою карьеру он вышел на 569 стартов этапов КМ, что также является рекордом. Последний триумф в этой серии был в Рука (Финляндия) в 2014 году.