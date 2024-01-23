Легендарный лыжник-ветеран оставил молодых конкурентов далеко позади

Легендарный японский лыжник-прыгун с трамплина Нориаки Касаи, принимавший участие в серии Континентального кубка FIS, проходившей в Саппоро, показал, что находится в прекрасной форме. 51-летний японец занял девятое, 11-е и 21-е места соответственно на трёх соревнованиях, проходивших в его родной стране.
Во всех трех соревнованиях легендарный спортсмен оставил позади всех польских конкурентов. Этот факт сильно разозлил поляков, которые на своих спортивных порталах крайне критично высказались о соотечественник ах.
«Позор вам, польские прыгуны с трамплина! 51-летний спортсмен победил вас на всех соревнованиях. Это показывает плохой уровень этой спортивной дисциплины в Польше», - пишет портал Sport.pl.
Здесь следует отметить, что в составе польской команды на старте не было лучших польских спортсменов континентальной серии Мачея Кота и Якуба Вольного. При этом нельзя отбирать лавры и у Касаи, дебютировавшего в серии Кубка мира 35 лет назад. За свою карьеру он вышел на 569 стартов этапов КМ, что также является рекордом. Последний триумф в этой серии был в Рука (Финляндия) в 2014 году.