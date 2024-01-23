Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

СМИ сообщают, что смерть Ривы стала шоком для врачей сардинской больницы Арнас Броцу.

«У него было серьезное ишемическое заболевание. В понедельник утром специалисты предложили ангиопластику – операцию на сердце. Его проинформировали о риске смерти, но он решил подумать, а затем отказался. Для операции было необходимо его письменное согласие. Ничто не предвещало внезапного ухудшения», – цитирует Gazzetta dello Sport представителя медперсонала больницы.

Рива был госпитализирован в три часа ночи с воскресенья на понедельник и скончался в 19:10 по местному времени.

Бывший итальянский футболист сыграл за национальную команду своей страны 42 матча и забил 35 голов, что является лучшим результатом в истории итальянской сборной. Рива в составе «Скуадры адзурры» становился чемпионом Европы в 1968 году.