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Директор школы: длительная забастовка серьезно скажется на успеваемости

rus.postimees.ee
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Директор гимназии Козе Мартин Медар
Директор гимназии Козе Мартин Медар Фото: Pm

Директор гимназии Козе Мартин Медар предупредил во вторник в утренней программе Telehommik на телеканале Kanal 2, что если забастовка учителей затянется, это будет иметь серьезные последствия для успеваемости.

По словам Медара, учителя обеспокоены, с одной стороны, тем, как с ними обошлись, а с другой стороны, как руководитель школы, тем, как долго продлится эта ситуация. «Гнев перешел все границы», - сказал Медар, добавив, что боевой дух учителей высок, и произошедшее в понедельник, было лишь первым шагом.

Медар отметил, что если забастовка продлится неделю, то учителя смогут восполнить образовавшийся пробел в обучении в течение оставшейся части учебного года. «Но если забастовка затянется, последствия будут очень негативными, особенно для выпускных классов», - предупредил Медар.

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