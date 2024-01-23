Директор школы: длительная забастовка серьезно скажется на успеваемости

По словам Медара, учителя обеспокоены, с одной стороны, тем, как с ними обошлись, а с другой стороны, как руководитель школы, тем, как долго продлится эта ситуация. «Гнев перешел все границы», - сказал Медар, добавив, что боевой дух учителей высок, и произошедшее в понедельник, было лишь первым шагом.