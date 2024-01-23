Итоги проверки: департамент постановил снизить цены на допуслугу по вывозу мусора

По итогам проведенного в конце 2023 года ценового анализа Департамент конкуренции постановил, что в 12 регионах обслуживания цены на дополнительные услуги по вывозу мусора были завышены, пишет Rus.ERR.
Департамент конкуренции проанализировал цены предприятий Ragn-Sells, Ekovir ja Eesti Keskkonnateenused на дополнительную услугу (ручная транспортировка контейнеров начиная с 11 метров) и пришел к выводу, что в некоторых регионах стоимость услуги необоснованно высока.
По оценке департамента, даже если услуга, предлагаемая доминирующим на рынке предприятием, является дополнительной и предоставляется по соглашению сторон, ценообразование должно быть пропорционально экономической стоимости услуги. Департамент потребовал привести цены в соответствие с экономической стоимостью этой услуги.
Цены были изменены в 12 регионах обслуживания: волостях Камбья, Пыльтсамаа, Тюри, Козе, Ляэнеранна, Ания, Алутагузе, в городах Кохтла-Ярве, Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Йыгева.