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Гололед, туман и дожди: водителей призывают быть чрезвычайно осторожными

BNS
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Гололед. Иллюстративное фото.
Гололед. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Транспортный департамент предупреждает, что во вторник утром на дорогах сильная гололедица.

Рано утром дорожное покрытие крупных государственных шоссе преимущественно влажное или мокрое от реагентов. На востоке страны местеми идут дожди, а температура у дорожного покрытия минусовая. Из-за дождей многие малые и второстепенные дороги по всей Эстонии стали или становятся скользкими, и опасность гололедицы на всех трассах очень велика!

По прогнозу погоды, утром по многим регионам гололед и туман, днем местами ожидаются дожди. На островах и западном побережье ветер порывами до 20 м/с. Температура воздуха повсеместно плюсовая.

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