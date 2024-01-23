Гололед, туман и дожди: водителей призывают быть чрезвычайно осторожными

Рано утром дорожное покрытие крупных государственных шоссе преимущественно влажное или мокрое от реагентов. На востоке страны местеми идут дожди, а температура у дорожного покрытия минусовая. Из-за дождей многие малые и второстепенные дороги по всей Эстонии стали или становятся скользкими, и опасность гололедицы на всех трассах очень велика!