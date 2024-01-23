Остановившееся во вторник утром из-за технического сбоя движение трамваев восстановлено.
Технический сбой устранен, и все трамваи вновь в ходу, сообщила пресс-служба Tallinna Linnatransport.
Трамвай номер 1 во вторник около 7:50 утра по технической неисправности сошел с рельсов, из-за этого в Таллинне остановилось все трамвайное движение.
Аварийная бригада Tallinna Linnatransport сразу отреагировала и восстановила трамвайное движение за полтора часа.
На восстановление трамваями точного соблюдения расписания уйдет еще до трех часов.