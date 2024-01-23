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Движение трамваев восстановлено

BNS
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Таллинн. Трамвай.
Таллинн. Трамвай. Фото: Shutterstock

Остановившееся во вторник утром из-за технического сбоя движение трамваев восстановлено.

Технический сбой устранен, и все трамваи вновь в ходу, сообщила пресс-служба Tallinna Linnatransport.

Трамвай номер 1 во вторник около 7:50 утра по технической неисправности сошел с рельсов, из-за этого в Таллинне остановилось все трамвайное движение.

Аварийная бригада Tallinna Linnatransport сразу отреагировала и восстановила трамвайное движение за полтора часа.

На восстановление трамваями точного соблюдения расписания уйдет еще до трех часов.

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