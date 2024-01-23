Движение трамваев восстановлено

Технический сбой устранен, и все трамваи вновь в ходу, сообщила пресс-служба Tallinna Linnatransport.

Трамвай номер 1 во вторник около 7:50 утра по технической неисправности сошел с рельсов, из-за этого в Таллинне остановилось все трамвайное движение.