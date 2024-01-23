Вт, 23.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Блог ⟩ Второй день забастовки учителей: больше всего страдают дети

Rus.Postimees
Copy
Забастовка учителей. Средняя школа Кадрина.
Забастовка учителей. Средняя школа Кадрина. Фото: Marianne Loorents

Сегодня, 23 января, второй день бессрочной забастовки работников образования. Следите за ходом событий в нашем блоге.

Учителям как до, так и сразу после выборов было совершенно конкретно обещано повышение зарплаты, а нынешняя неясная ситуация не оказывает положительного влияния на мотивацию и удовлетворенность работой и не дает никакой уверенности на будущее, считают учителя.

Забастовка охватывает как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения. В забастовке могут принять участие все работники образовательных учреждений.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх