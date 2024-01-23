Нарва бастует молча

В понедельник, 22 января, по всей Эстонии началась забастовка учителей. Но в Нарве она проходит тихо и незаметно.
О том, что забастовка учителей в Нарве не примет большо масштаба, стало ясно еще на прошлой неделе. Бастуют в двух государственных школах Нарвы: в Нарвской эстонской гимназии и Нарвской гимназии (бастует один учитель).
Rus.Postimees посетил несколько школ, но нигде не обнаружил самих бастующих учителей - практически все они просто не вышли на работу и не планируют выходить в ближайшие дни. Для остальных работников школ и самих учеников этот «забастовочный» понедельник выглядел так же, как любой другой. Только ученики Нарвской эстонской гимназии выразили свою легкую озабоченность в связи с предстоящим пробным государственным экзаменом по математике.
По словам директора Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар, в забастовке приняли участие 11 учителей, некоторые из них в этот понедельник присоединились к забастовке на Тоомпеа. «Они просто не участвуют в учебном процессе в ближайшие три дня. Чем именно все они занимаются, мы не знаем, но перед школой в эти дни у них обязанностей нет», - пояснила Кяосаар.
Директор добавила, что школа сможет справиться с учебным процессом даже несмотря на отсутствие некоторых педагогов. «Мы немного поменяли учебный план, поставили лекции от приходящих гостей, запланировали на это время какую-то другую учебную деятельность - так, например, у некоторых учеников будет пробный экзамен по математике. Но нет разницы в том, кто будет наблюдателем во время пробного экзамена - учитель математики или какой-то другой», - сказала Кяосаар.
Она подчеркнула, что забастовка такого количества учителей не поставила учебный процесс в школе на паузу, и что гимназия, безусловно, справится. «Учителя сказали, что у них довольно хорошие условия работы, поэтому в забастовке они участвуют из солидарности, и не собираются бастовать больше трех дней», - отметила директор.
Тейви Габриэль, директор Нарвской гимназии, рассказала, что от ее гимназии в забастовке участвует только один преподаватель. «Мы не спрашивали, чем учитель будет конкретно заниматься в дни забастовки, к тому же участвует он не все три дня, а чуть меньше», - рассказала Габриэль Rus.Postimees. По словам директора, большой проблемы из-за отсутствия этого учителя не возникнет.
«У нас школа новая, и работы в ней полно, многие учителя это хорошо понимают. Закон говорит о том, что у людей есть право участвовать в забастовках. Сейчас требования к учителям растут, нагрузка очень большая, все хотят конкурентоспособную зарплату. Поэтому мы все понимаем, что существуют определенные проблемы в сфере образования, и найти достойные решения необходимо», - добавила директор Нарвской гимназии.
Согласно данным отдела культуры, только единицы из муниципальных школ изъявили желание участвовать в забастовке, и только в рамках поддержки, то есть, не более трех дней. Отсутствие бастующих учителей в муниципальных школах объясняется тем, что профсоюзы учителей Нарвы не входят в Eesti Haridustöötajate Liit. Также, вполне возможно, что на принятие решения о том, участвовать в забастовке или нет, повлиял финансовый вопрос этой стороны - учителя не получат зарплату за дни забастовки не только в Нарве, но и в других городах Ида-Вирумаа.