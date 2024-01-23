Нарва бастует молча

Она подчеркнула, что забастовка такого количества учителей не поставила учебный процесс в школе на паузу, и что гимназия, безусловно, справится. «Учителя сказали, что у них довольно хорошие условия работы, поэтому в забастовке они участвуют из солидарности, и не собираются бастовать больше трех дней», - отметила директор.

Тейви Габриэль, директор Нарвской гимназии, рассказала, что от ее гимназии в забастовке участвует только один преподаватель. «Мы не спрашивали, чем учитель будет конкретно заниматься в дни забастовки, к тому же участвует он не все три дня, а чуть меньше», - рассказала Габриэль Rus.Postimees. По словам директора, большой проблемы из-за отсутствия этого учителя не возникнет.

«У нас школа новая, и работы в ней полно, многие учителя это хорошо понимают. Закон говорит о том, что у людей есть право участвовать в забастовках. Сейчас требования к учителям растут, нагрузка очень большая, все хотят конкурентоспособную зарплату. Поэтому мы все понимаем, что существуют определенные проблемы в сфере образования, и найти достойные решения необходимо», - добавила директор Нарвской гимназии.

Согласно данным отдела культуры, только единицы из муниципальных школ изъявили желание участвовать в забастовке, и только в рамках поддержки, то есть, не более трех дней. Отсутствие бастующих учителей в муниципальных школах объясняется тем, что профсоюзы учителей Нарвы не входят в Eesti Haridustöötajate Liit. Также, вполне возможно, что на принятие решения о том, участвовать в забастовке или нет, повлиял финансовый вопрос этой стороны - учителя не получат зарплату за дни забастовки не только в Нарве, но и в других городах Ида-Вирумаа.