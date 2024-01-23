30 ноября 2023 года Верховный суд постановил признать «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретить на территории России. Само решение суда вступило в силу 10 января. Однако это не помешало российским властям обратить пристальное внимание на ЛГБТ-тематику и начать искать ее во всех публичных сферах сразу после того, как Верховный суд вынес свое решение.
Цензура, рейды, доносы. Как российские власти боролись с «ЛГБТ-движением» после признания его экстремистским
Власти и общественники стали видеть «ЛГБТ-пропаганду» в музыке, клипах и детских праздниках с переодеваниями. По подсчетам Русской службы Би-би-си, новости о штрафах за «ЛГБТ-пропаганду», рейдах на гей-клубы, доносах за неправильные наряды на вечеринках, закрытии ЛГБТ-организаций или о других последствиях признания «ЛГБТ-движения» экстремистским появлялись почти каждый день после решения Верховного суда, а иногда и по нескольку раз за день. Русская служба Би-би-си насчитала не менее 44 таких случаев, которые упоминались публично.
Квир-организации в России вынуждены закрываться и искать новые способы безопасно работать в стране, в то время как на квир-вечеринки совершались полицейские облавы.
Почему «ЛГБТ-движение» признали экстремистским?
18 января стало известно о первом преследовании по экстремистской статье за демонстрацию радужного флага - символа квир-сообщества. На жительницу Саратовской области завели дело по статье о «публичном демонстрировании символики экстремистской организации» за фотографию с радужными флагами в соцсетях, которая была опубликована в декабре 2023 года, то есть до вступления в силу решения Верховного суда. По этой статье грозит наказание до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. За повторное нарушение предусмотрено уже уголовное наказание до четырех лет колонии.
Вместе с административным протоколом об этом деле правозащитники получили и копию решения Верховного суда, в котором содержится юридическое объяснение, почему «движение ЛГБТ» признали экстремистским и по каким критериям можно определить участников этого движения. До этого текст решения не был публичным; его опубликовало издание «Свободные новости».
Так, Верховный суд пишет, что участников «ЛГБТ-движения» объединяет наличие сходных «нравов, обычаев и традиций». Среди них - проведение гей-парадов и специфический язык - например, использование феминитивов. В тексте решения указываются такие примеры феминитивов, как руководительница, директорка, авторка, психологиня.
Однако юристы «Первого отдела» заметили, что феминитивы используются даже на сайтах официальных российских ведомств - например, на сайте Кремля есть новость под заголовком «Владимир Путин встретился с сотрудниками и рукводительницами детских воспитательных заведений России».
Верховный суд также считает, что «движение и сторонники ЛГБТ» склонны к репрессиям. Взгляды движения «основаны на ненависти к традициям, религии, тысячелетней культуре и их носителям, предполагают превосходство носителей указанной идеологии над другими людьми и склонность к репрессиям», говорится в решении. Верховный суд указывает, что участники «движения» «запрещают преподавать в учебных заведениях, лечить, отбирают у несогласных собственных детей и подвергают их социальной изоляции». При этом «Первый отдел» отмечает, что подобные запреты в России могут осуществлять только государственные органы.
Одна из целей «движения ЛГБТ» состоит «в продвижении идеологии, направленной на устранение морального осуждения, традиционно сопровождающего противоестественные сексуальные отношения», то есть в агитации за гомосексуальные браки и возможность усыновлять детей квир-парам.
Еще «движение ЛГБТ» занимается изменением толкования Библии, уверены в Верховном суде — так как в интернете существуют ресурсы, на которых пишут, что тот или иной святой может покровительствовать квир-людям.
Помимо этого, в решении утверждается, что участники «ЛГБТ-движения» проводят акции возле школ и детских библиотек, на которых пропагандируют «нетрадиционные сексуальные отношения». «Первый отдел» на это замечает, что в истории современной России не зафиксировано ни одного случая, когда ЛГБТ-акция целенаправленно проходила бы около школы или детской библиотеки.
Верховный суд пишет, что в России нет официально зарегистрированного «движения ЛГБТ», но оно тем не менее состоит из разных незарегистрированных организаций, сообществ и групп из людей «нетрадиционной сексуальной ориентации», а также отдельных активистов, которые могут и не быть квир-людьми, но осуществляют свою деятельность «в интересах движения».
30 ноября 2023 года Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией и запрете ее на территории России. При этом официально зарегистрированного «ЛГБТ-движения» не существует и сами ЛГБТ-сообщества не являются какой-либо организацией.
До этого в декабре 2022 года вступил в силу закон, полностью запрещающий «ЛГБТ-пропаганду» в России. Это в основном коснулось сферы кино, сериалов и книг - российским книжным пришлось избавляться от литературы с упоминанием квир-персонажей, а российским стриминговым сервисам - вырезать из иностранных фильмов и сериалов сцены с упоминанием таких персонажей.
После этого в 2023 году в России был принят закон о запрете трансперехода - трансгендерным людям запретили менять гендерный маркер в документах и проводить медицинское вмешательство.
Рейды в клубах и закрытие квир-организаций
Решение Верховного суда признать «ЛГБТ-движение» экстремистским напрямую затронуло квир-сообщество в России. Через два дня после этого решения московская полиция провела рейды в трех гей-клубах столицы - правоохранители врывались туда и фотографировали паспорта посетителей. Еще один такой же рейд полиция провела в московском клубе в начале января.
Рейды проводили и в регионах. В декабре полиция пришла в гей-клуб в Екатеринбурге - там тоже силовики переписывали паспортные данные пришедших на вечеринку. В конце декабря полиция нагрянула в красноярский бар, где проходила вечеринка с участием драг-королев. Около 20 человек были задержаны, но затем отпущены из отдела полиции.
После решения Верховного суда два гей-клуба объявили о закрытии. В Петербурге закрылся старейший гей-клуб города «Центральная станция» - владелец помещения отказался продлевать аренду из-за запрета «движения ЛГБТ». В начале января о своем закрытии объявил московский клуб «Секрет» - ему также отказали в продлении аренды помещения.
О приостановке своей деятельности из-за решения Верховного суда публично заявили три квир-организации. Закрылась правозащитная команда «Дело ЛГБТ», которая предоставляла юридическую помощь квир-людям, а также два комьюнити-центра - QDeer в Нижнем Новгороде и «Радужный мир» в Перми (до этого его признали «иностранным агентом»).
В разговоре с Русской службой Би-би-си юристы отмечали, что, скорее всего, решение о признании «ЛГБТ-движения» экстремистским в первую очередь может затронуть как раз работу квир-организаций и ЛГБТ-активистов.
Именно из-за опасности уголовного преследования организации и вынуждены принимать решение закрыться и прекратить свою деятельность. «Если до этого нам грозили штрафы или статус иноагентов, то теперь это административные и уголовные дела на людей, в том числе и тех, кто у нас волонтерит, - объясняет решение о закрытии Евгений (имя изменено) из QDeer. - Это болезненное решение, но мы понимали, что мы можем еще месяц-два продолжить работать, а после этого произойдет непоправимое».
Запрет на «чувственное взаимодействие»
Чаще всего борьба с «ЛГБТ-движением» касалась цензуры в области поп-культуры. На следующий день после признания «ЛГБТ-движения» экстремистским в Петербурге суд усмотрел «ЛГБТ-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшем в 2017 году. Суд нашел эту пропаганду в кадре клипа, на котором две женщины держатся за руки, и посчитал, что это «чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения». На телеканал, транслировавший клип, составили штраф.
После этого российские суды еще несколько раз находили «ЛГБТ-пропаганду» еще в нескольких клипах популярных артистов. Например, усмотрели ее в клипе Николая Баскова на песню «Странник» 2012 года. Действие клипа происходит в Древнем Риме, и по сюжету герой Николая Баскова заводит отношения с женщиной, а затем с ней же заводит роман его друг, после чего мужчины сражаются на мечах.
Однако суд усмотрел «гей-пропаганду» в том, что в клипе не показана постельная сцена между Басковым и женщиной, а есть только постельная сцена с ней и другим мужчиной. По мнению суда, это свидетельствует о том, что на самом деле лирический герой Баскова мстил своему другу не за то, что тот увел у него женщину, а за то, что выбрал ее, а не самого героя Баскова. К тому же суд подчеркивает, что события в клипе разворачиваются в атмосфере «гедонизма и разврата».
«Взаимодействие лирического героя с лицом женского пола носит преимущественно отстраненно созерцательный характер» и «акт сражения - как форма ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола», - такими фразами описывается в решении суда якобы наличие в клипе «гей-пропаганды».
Примечательно, что второго мужчину в клипе Баскова играет Вячеслав Манучаров - актер и провластный блогер, ведущий канала «Эмпатия Манучи».
Московскому суду также не понравился клип на песню «Город» группы «Танцы минус»: «пропаганду» нашли в том, что в клипе одна женщина «чувственно взаимодействует» с другой. Также «пропаганда ЛГБТ» была найдена и в клипе Майли Сайрус и Дуа Липы на песню Prisoner.
Солистка группы «Винтаж» публично пожаловалась на то, что после решения о признании «ЛГБТ-движения» экстремистским ей запрещают исполнять песню «Ева», в которой есть строчка «Ева, я любила тебя». Певица заявила, что песня посвящена любви к творчеству группы «Гости из будущего», а не романтической любви к самой солистке коллектива Еве Польне.
Суды еще несколько раз выносили штрафы телеканалам по статье о «гей-пропаганде», но не все судебные решения были публичными, поэтому не всегда можно узнать, за что конкретно их штрафовали.
С российских музыкальных платформ («Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка») в декабре пропала песня «Голубая луна» Бориса Моисеева, при этом другие его песни остались.
Кроме того, в ВК было заблокировано официальное сообщество группы «Тату», а в «Кинопоиске» на мультик «Мой маленький пони» поставили маркировку «18+» - вероятно, из-за того, что одну из героинь зовут Радуга.
Суд оштрафовал издательство «Эксмо» за комикс украинской художницы Koro «Голубь Геннадий». «Пропаганду» нашли в том, что в комиксе голубь Геннадий идентифицирует себя как пансексуала. Донос на комикс написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
У государства и полиции есть определенные тренды по борьбе с «внутренними врагами», комментирует Киран, активист закрывшегося нижегородского центра QDeer: «Сначала это был Навальный, потом иноагенты, сейчас вот ЛГБТ — это у всех на слуху. И, соответственно, они пытаются найти ЛГБТ везде, где только угодно, даже если этого там нет. У них появляются, грубо говоря, какие-то нормы по ЛГБТ, которые необходимо выполнить, всех поймать».
Коснулась цензура фильмов и сериалов. Телеканал СТС удалил со своего сайта три серии сериала «Не родись красивой» - в этих сериях показывалось, как главный герой проиграл спор и ему пришлось идти в гей-клуб в драг-образе. Российские стриминговые платформы вырезали сцену поцелуя между двумя девушками из фильма «Дневник Бриджит Джонс. Грани разумного».
В Кургане Следственный комитет собирался проводить проверку детского спектакля, по сюжету которого девочка признается в чувствах к своей подруге. Жалобы на спектакль написали местные жители и представители Курганской епархии РПЦ.
«Действующая власть просто не может похвастаться перед населением какими-то конкретными успехами. Жизнь граждан в России не становится легче. Поэтому и продолжаются разговоры про "внутренних врагов", с которыми идет вечная борьба. К ним как раз и относят представителей ЛГБТК-сообщества, - комментирует журналист портала о квир-культуре «Парни Плюс» (признан российскими властями СМИ-«иноагентом») Вадим Ваганов. - Под воздействием гомофобных и человеконенавистнических высказываний люди сами начинают видеть то, чего нет».
Нельзя переодеваться в Снегурочку
«ЛГБТ-пропаганду» пытались усмотреть и в различных вечеринках, корпоративах и детских новогодних праздниках. Тренд задала «почти голая» вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой. Суд и Роскомнадзор усмотрели в светском мероприятии и фотографиях с него «гей-пропаганду». Рэперу Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, и которому за это пришлось отсидеть 25 дней ареста, пришлось оправдываться и заявлять, что он гетеросексуален и «осуждает сторонников ЛГБТ», в то время как его в том числе оштрафовали за «ЛГБТ-пропаганду».
Журналистов волгоградского ГТРК затравили в соцсетях за костюмированный корпоратив в стиле героев известных фильмов. Телеграм-каналы, в том числе провластные, почему-то назвали корпоратив «БДСМ-вечеринкой», «порно-фотосессией» и «ЛГБТ-пропагандой». Руководство ГТРК пригрозило своим журналистам увольнением за эту вечеринку и заявило, что считает ее «неуместной, необдуманной выходкой».
Извиняться за веселье пришлось и блогерам из Дагестана. На свадьбе двое гостей станцевали вместе шуточный танец и выложили видео в соцсети. Однако в комментариях их начали обвинять в «гей-пропаганде», за что блогерам потом пришлось записывать сообщения с извинениями.
Протокол за «ЛГБТ-пропаганду» составили на организаторку БДСМ-вечеринок из Архангельска. Суду не понравилось, что на проморолике к вечеринкам были запечатлены девушки, которые «совершают действия, направленные на имитацию поцелуев».
Российские власти искали «гей-пропаганду» на новогодних костюмированных праздниках - известно как минимум о четырех таких случаях. Так, в Приморье написали донос на местную школу из-за того, что учитель физкультуры появился на празднике в костюме Снегурочки. В телеграм-каналах требовали проверить на «ЛГБТ-пропаганду» и школу в Екатеринбурге, где на концерте мальчики вышли на сцену в платьях. Проверка пройдет в кубанской школе, где старшеклассник также пришел на праздник в костюме Снегурочки. Доносы в Госдуму и губернатору писали и жители Забайкальского края - из-за того, что на очередном новогоднем представлении роль Снегурочки исполнял юноша. Региональные власти Забайкалья заявили, что по этому поводу уже работают «все необходимые органы и комиссии».
А в Воронеже сотрудники местного издания «Блокнот» написали донос на корпоратив местной компании-застройщика, на котором работал телеведущий Александр Ревва. Издание попросило прокуратуру проверить, не было ли на мероприятии «пропаганды ЛГБТ», и осудило, что на корпоратив позвали именно Ревву - так как он не поддерживает российское вторжение в Украину. Однако сейчас новость об этом на сайте «Блокнота» удалена.
«Здесь, конечно, произошел подогрев общественности - отсюда и берутся эти бесконечные жалобы, бдительные родители, соседи и все на свете, - говорит Евгений из QDeer. - И это удобный способ и дальше подогревать тему, потому что здесь якобы кто-то покушается на детей - какой кошмар, какой разврат происходит. Всегда удобно выстраивать политику на детях».
Каминг-аут = экстремизм
В итоге перестать везде искать «гей-пропаганду» попросили даже в Госдуме. В январе «Парламентская газета» назвала различные проверки детских праздников с переодеваниями «перегибами на местах». А известный гомофобными инициативами депутат Виталий Милонов попросил «эмоциональных сограждан» не устраивать «охоту на ведьм». Теперь в Госдуме задумались о том, чтобы создать рабочую группу, которая определила бы четкие критерии для применения нового законодательства об «ЛГБТ-экстремизме».
Однако в декабре это не помешало самим законодателям и российским чиновникам предложить несколько новых запретительных инициатив на схожие темы. Так, в Госдуме предложили запретить называть новорожденных мальчиков женскими именами и наоборот. Согласно задумке депутатов, имена детей должны соответствовать их медицинскому полу и по имени должно быть понятно, кто ребенок - мальчик или девочка.
Другая инициатива касается запрета «пропаганды чайлдфри». Депутат Виталий Милонов предлагал признать «движение чайлдфри» экстремистским в России.
Однако самая серьезное решение, напрямую затрагивающее квир-сообщество, было принято Минюстом Ставропольского края. Пользовательница Х (бывшего твиттера) написала обращение в региональный минюст с просьбой пояснить, какая символика будет приравниваться к символике «движения ЛГБТ» и как власти собираются причислять людей к участию в этом движении.
Ставропольский минюст ответил, что радужный флаг считается символикой движения и поэтому запрещен на территории России. В ответе минюста также говорится, что «заявление о принадлежности к ЛГБТ оценивается в качестве заявления о принадлежности к экстремистскому сообществу». Таким образом, ставропольский минюст заявил, что каминг-аут (рассказ о своей идентичности) может повлечь за собой административную или уголовную ответственность по антиэкстремистскому законодательству.
Что происходит с квир-сообществом в России?
Как конкретно будет применяться экстремистское законодательство по отношению к квир-людям и квир-инициативам - до сих пор не понятно. Пока был виден только всплеск борьбы с «ЛГБТ-пропагандой» и попытки запугать квир-сообщество путем рейдов в клубах.
Само решение о признании «ЛГБТ-движения» экстремистской организацией также выглядит запугиванием, потому что невозможно предсказать, какие будут последствия и почему сейчас российские власти не стали «повально признавать всех экстремистами», рассуждает Евгений из QDeer. Он обращает внимание на то, что «повальная истерия» по поводу поиска ЛГБТ-пропаганды началась именно после 30 ноября - дня, когда Верховный суд принял такое решение, а не с 10 января - когда оно вступило в законную силу.
Евгений полагает, что власти решили пойти по пути запугивания по двум причинам. Во-первых, признавать организации и людей экстремистами сложнее, чем выписывать штрафы за «пропаганду». Во-вторых, потому что у российских властей сейчас нет цели избавиться от квир-сообщества. «Очень удобно долго ликвидировать врага, как можно больше держать общественный интерес к этой теме, и поэтому нужно мешать работать, пугать и придумывать какие-то новые угрозы», - говорит он.
Глобально после решения об экстремизме жизнь квир-людей в России «не сильно поменялась, но только потому, что и до этого не была прикольной», говорит Евгений: «Государство только добавляет тревоги. Все и так боятся, все очень осторожны».
В России резко уменьшается количество безопасных пространств для квир-людей и организаций, где они могут без страха получать помощь, отмечает Вадим Ваганов из «Парней Плюс». «Людям начинает казаться, что ничего хорошего в России в принципе не будет. Что тут всегда будут настроены враждебно по отношению к квир-людям, которые просто хотят любить и не сталкиваться с дискриминацией», - говорит он.
Тем не менее нельзя говорить, что в России исчезли все квир-инициативы и сообщества, говорят Киран и Евгений из QDeer. По их словам, сейчас многие квир-организации, наоборот, активизировались и ищут новые механизмы для того, чтобы безопасно продолжать работу.
Может быть и такое, что своими последними запретами государство наоборот подстегивает квир-людей объединяться или искать дружественные сообщества. Как пример, в 2022 году на вечеринку, которую устраивал центр QDeer, пришла полиция, переписала паспортные данные посетителей - и тем самым сделала центру рекламу, потому что на следующие мероприятия центра приходило уже сильно больше человек, чем до этого, рассказывает Киран.
«Наш центр закрылся в Нижнем Новгороде, но квир-комьюнити в Нижнем Новгороде все еще существует, и квир-активизм все еще существует, - говорит Евгений. - Важный посыл квир-людям в России - не думайте, что вы остались брошенными».