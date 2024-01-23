Цензура, рейды, доносы. Как российские власти боролись с «ЛГБТ-движением» после признания его экстремистским

Именно из-за опасности уголовного преследования организации и вынуждены принимать решение закрыться и прекратить свою деятельность. «Если до этого нам грозили штрафы или статус иноагентов, то теперь это административные и уголовные дела на людей, в том числе и тех, кто у нас волонтерит, - объясняет решение о закрытии Евгений (имя изменено) из QDeer. - Это болезненное решение, но мы понимали, что мы можем еще месяц-два продолжить работать, а после этого произойдет непоправимое».

Запрет на «чувственное взаимодействие»

Чаще всего борьба с «ЛГБТ-движением» касалась цензуры в области поп-культуры. На следующий день после признания «ЛГБТ-движения» экстремистским в Петербурге суд усмотрел «ЛГБТ-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво», вышедшем в 2017 году. Суд нашел эту пропаганду в кадре клипа, на котором две женщины держатся за руки, и посчитал, что это «чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения». На телеканал, транслировавший клип, составили штраф.

После этого российские суды еще несколько раз находили «ЛГБТ-пропаганду» еще в нескольких клипах популярных артистов. Например, усмотрели ее в клипе Николая Баскова на песню «Странник» 2012 года. Действие клипа происходит в Древнем Риме, и по сюжету герой Николая Баскова заводит отношения с женщиной, а затем с ней же заводит роман его друг, после чего мужчины сражаются на мечах.