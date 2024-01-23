Комиссия по экономике поддержала отмену универсальной услуги по электроэнергии

Председатель комиссии Прийт Ломп сказал, что в универсальной услуге больше нет необходимости.

«Универсальная услуга была создана, чтобы установить ограничение на цену за электричество и защитить людей от очень больших счетов за электроэнергию, которые выставлялись два года назад. К настоящему моменту цены на электроэнергию сократились, а универсальной услугой продолжают пользоваться люди, которые оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто покупал электроэнергию по биржевой цене. Отмена услуги позволит понизить для них цену на электроэнергию и увеличить их благосостояние», - пояснил Прийт Ломп.

По состоянию на октябрь прошлого года универсальной услугой пользовалось 72 000 бытовых потребителей. В рамках общей услуги по цене универсальной услуги электричество закупало 87 000 бытовых потребителей.

Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс отметил, что фракция Центристской партии привлекла внимание к этой проблеме и инициировала соответствующий законопроект еще в прошлом году. К сожалению, он не получил поддержку парламента.

«В результате бездействия правительственной коалиции 200 000 потребителей универсальной услуги в течение года в среднем платили за электричество почти в два с половиной раза больше и государство заработало за счет наших граждан миллион евро нетрудового дохода. Универсальная услуга себя не оправдала, и правительству необходимо провести тщательный анализ, чтобы оценить, помогло ли создание этой услуги потребителям энергии в принципе и в какой степени», – сказал Лаатс.