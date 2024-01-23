Комиссия по экономике поддержала отмену универсальной услуги по электроэнергии

Комиссия Рийгикогу по экономике направила пленарному заседанию на первое чтение законопроект, который позволит завершить оказание универсальной услуги электроэнергии и повысит надежность электроснабжения.
Председатель комиссии Прийт Ломп сказал, что в универсальной услуге больше нет необходимости.
«Универсальная услуга была создана, чтобы установить ограничение на цену за электричество и защитить людей от очень больших счетов за электроэнергию, которые выставлялись два года назад. К настоящему моменту цены на электроэнергию сократились, а универсальной услугой продолжают пользоваться люди, которые оказались в худшем положении по сравнению с теми, кто покупал электроэнергию по биржевой цене. Отмена услуги позволит понизить для них цену на электроэнергию и увеличить их благосостояние», - пояснил Прийт Ломп.
По состоянию на октябрь прошлого года универсальной услугой пользовалось 72 000 бытовых потребителей. В рамках общей услуги по цене универсальной услуги электричество закупало 87 000 бытовых потребителей.
Заместитель председателя комиссии Лаури Лаатс отметил, что фракция Центристской партии привлекла внимание к этой проблеме и инициировала соответствующий законопроект еще в прошлом году. К сожалению, он не получил поддержку парламента.
«В результате бездействия правительственной коалиции 200 000 потребителей универсальной услуги в течение года в среднем платили за электричество почти в два с половиной раза больше и государство заработало за счет наших граждан миллион евро нетрудового дохода. Универсальная услуга себя не оправдала, и правительству необходимо провести тщательный анализ, чтобы оценить, помогло ли создание этой услуги потребителям энергии в принципе и в какой степени», – сказал Лаатс.
Законопроект призван внести изменения в Закон о рынке электроэнергии; Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции; Закон о природном газе и в Закон о налогообложении. Согласно поправкам, отмена универсальной услуги запланирована на 1 мая 2024 года.
Также будет создано правовое регулирование для применения механизма резервных мощностей электроэнергии. Кроме того, согласно законопроекту, в состав платы за стратегический резерв природного газа будут включены административные расходы, связанные с отгрузочным причалом и инфраструктурой сжиженного газа.
Кроме того, в дальнейшем у Департамента конкуренции будет право инициировать в отношении продавца производство о проступке в случае, если выяснится, что он перепродал потребителю газ из стратегического запаса по цене, превышающей закупочную.
Комиссия по экономике решила направить проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы (упразднение универсальной услуги и обеспечение надежности снабжения) (351 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое, по предложению комиссии, должно состояться 14 февраля.