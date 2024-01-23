Прогноз SEB: экономический спад продолжится, процентные ставки по жилищным кредитам начнут снижаться

По его словам, эстонская экономика страдает от слабого экспорта. «Как и в прошлом году, самым слабым местом эстонской экономики в этом году будет экспорт. Несмотря на то, что глобальный экономический цикл постепенно улучшается, проблемы Северных стран еще долгое время будут оказывать давление на местную экспортную отрасль. В результате экспорт Эстонии в этом году сократится еще на 1% именно из-за снижения экспорта товаров, в то время как экспорт услуг внесет положительный вклад в рост. Более значительное улучшение экспорта ожидается в 2025 году, когда благодаря широкому восстановлению спроса он увеличится на 5%», - сказал Нестор.

Экспорт сокращается, и экономика Эстонии в этом году расти не будет

По прогнозам, внутренний спрос в Эстонии в этом году также останется низким. «Дальнейшее снижение экспорта заставит, в частности, обрабатывающую промышленность продолжать сокращать персонал, но в других секторах ожидаются меньшие увольнения. В результате безработица в этом году вырастет до 8,7%, а рост зарплат замедлится до 6,5%. Если в прошлом высокая инфляция и низкая потребительская уверенность сдерживали потребление домашних хозяйств, то теперь то же самое делает ухудшение ситуации на рынке труда. Согласно прогнозам, рост цен в Эстонии в этом году ограничится 3,8 %, а к 2025 году снизится до 2,5 %. Замедление инфляции начнет способствовать повышению покупательной способности населения, а во второй половине года повысится и потребительская уверенность. Сочетание этих факторов позволит сохранить частное потребление на уровне прошлого года в этом году, но к 2025 году мы ожидаем, что оно вырастет уже на три процента. Замедление строительной активности и неопределенность в отношении инвестиций в бизнес приведут к сокращению инвестиций в основной капитал, которые в этом году упадут на два процента», - сказал Нестор.

Он ожидает, что рост восстановится только в 2025 году. «В целом, слабый внешний и внутренний спрос не позволит Эстонии вернуться к росту в этом году, и, по прогнозам, ВВП Эстонии в этом году сократится еще на 0,5 процента. Экономика снова начнет расти в 2025 году, когда мы ожидаем, что ВВП вырастет на 3,5 %», - добавил Нестор.