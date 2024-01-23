Ожидаемое снижение процентных ставок заложит основу для ускорения экономического роста, а прогноз развития мировой экономики в 2024 году в последние месяцы стал более позитивным, но это не означает возвращения к быстрому экономическому росту, отмечают в банке SEB.
Прогноз SEB: экономический спад продолжится, процентные ставки по жилищным кредитам начнут снижаться
По мнению экономиста SEB Михкеля Нестора, мягкая посадка становится все более вероятной по мере того, как экономика выходит из быстрого цикла повышения процентных ставок. По прогнозам SEB, в этом году инфляция ограничится 1,3% в еврозоне и 2,4% в США. После того как центральные банки в основном достигнут поставленных целей, восстановление экономики вновь начнет набирать обороты благодаря снижению процентных ставок. SEB ожидает, что депозитная ставка Европейского центрального банка, которая также определяет уровень Euribor, снизится до трех процентов к декабрю. К концу 2025 года она упадет до двух процентов.
Экономика Финляндии и Швеции не будут расти
По мнению Нестора, экономики торговых партнеров Эстонии в этом году расти не будут. Снижение инфляции и процентных ставок способствует восстановлению экономики Европы, но средний рост в еврозоне в этом году все равно не превысит 0,5%.
«К сожалению, прогноз ВВП для основных торговых партнеров Эстонии еще слабее. Например, Германии в этом году грозит нулевой рост, что скажется на экспортных отраслях Эстонии, а также Финляндии и Швеции, для которых Германия также является очень важным рынком. Из-за замедления строительной активности рост в Швеции в этом году также будет близок к нулю, что негативно скажется на многих промышленных предприятиях Эстонии. Экономика Финляндии в этом году даже сократится, хотя и на скромные 0,2 %», - говорит Нестор.
По его словам, рецессия становится заметной. «Экономические показатели Эстонии до сих пор были несколько странными. ВВП в постоянных ценах падает с начала 2022 года, таким образом, экономика сократилась примерно на шесть процентов от своего пика. В течение длительного времени сокращению экономики в постоянных ценах способствовал быстрый номинальный рост. Доходы как компаний, так и домохозяйств выросли в евро, но из-за снижения покупательной способности общество стало беднее, чем раньше. Сейчас номинальный экономический рост также начал снижаться, что первоначально отразилось в более низких показателях деятельности компаний, но в настоящее время давление все больше распространяется на тех, кто получает заработную плату», - сказал он.
По его словам, эстонская экономика страдает от слабого экспорта. «Как и в прошлом году, самым слабым местом эстонской экономики в этом году будет экспорт. Несмотря на то, что глобальный экономический цикл постепенно улучшается, проблемы Северных стран еще долгое время будут оказывать давление на местную экспортную отрасль. В результате экспорт Эстонии в этом году сократится еще на 1% именно из-за снижения экспорта товаров, в то время как экспорт услуг внесет положительный вклад в рост. Более значительное улучшение экспорта ожидается в 2025 году, когда благодаря широкому восстановлению спроса он увеличится на 5%», - сказал Нестор.
Экспорт сокращается, и экономика Эстонии в этом году расти не будет
По прогнозам, внутренний спрос в Эстонии в этом году также останется низким. «Дальнейшее снижение экспорта заставит, в частности, обрабатывающую промышленность продолжать сокращать персонал, но в других секторах ожидаются меньшие увольнения. В результате безработица в этом году вырастет до 8,7%, а рост зарплат замедлится до 6,5%. Если в прошлом высокая инфляция и низкая потребительская уверенность сдерживали потребление домашних хозяйств, то теперь то же самое делает ухудшение ситуации на рынке труда. Согласно прогнозам, рост цен в Эстонии в этом году ограничится 3,8 %, а к 2025 году снизится до 2,5 %. Замедление инфляции начнет способствовать повышению покупательной способности населения, а во второй половине года повысится и потребительская уверенность. Сочетание этих факторов позволит сохранить частное потребление на уровне прошлого года в этом году, но к 2025 году мы ожидаем, что оно вырастет уже на три процента. Замедление строительной активности и неопределенность в отношении инвестиций в бизнес приведут к сокращению инвестиций в основной капитал, которые в этом году упадут на два процента», - сказал Нестор.
Он ожидает, что рост восстановится только в 2025 году. «В целом, слабый внешний и внутренний спрос не позволит Эстонии вернуться к росту в этом году, и, по прогнозам, ВВП Эстонии в этом году сократится еще на 0,5 процента. Экономика снова начнет расти в 2025 году, когда мы ожидаем, что ВВП вырастет на 3,5 %», - добавил Нестор.