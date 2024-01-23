Смертельно больной тренер: не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя

В середине января стало известно, что бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен – у него диагностировали онкологическое заболевание, которое можно замедлить, но оперировать нельзя. Однако он не опускает руки и будет бороться до последнего.
«Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Не так хорошо, как хотелось бы, но настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя. С этим просто приходится иметь дело. Нет никакого смысла думать о случившемся 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью в нормальном ключе, пока это возможно», — приводит слова Эрикссона издание Mirror.
75-летний шведский тренер стал первым иностранным специалистом, возглавившим сборную Англии и руководившим «тремя львами» на трех крупных турнирах, выводя команду в четвертьфиналы чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионата Европы 2004 года.
Также Эрикссон работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».