Смертельно больной тренер: не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя

«Моя цель на всю оставшуюся жизнь — просыпаться утром и чувствовать себя хорошо. Обычно я чувствую себя неплохо. Не так хорошо, как хотелось бы, но настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не жалуюсь, но отказываюсь сидеть и плакать, жалея себя. С этим просто приходится иметь дело. Нет никакого смысла думать о случившемся 24 часа в сутки, нужно жить своей жизнью в нормальном ключе, пока это возможно», — приводит слова Эрикссона издание Mirror.