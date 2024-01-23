В пятницу начнутся ледокольные работы у Кунда и Силламяэ

По словам координатора Департамента транспорта по ледокольным работам Мартина Каарьярва, после недели морозов у портов Силламяэ и Кунда образовалось довольно много нового льда. «Сильным южным ветром этот лед отнесло на север, но когда ветер сменил направление на северное, лед переместится обратно в южную часть залива и в воды Эстонии, и это затрудняет движение судов в районе портов Кунда и Силламяэ», - сказал Каарьярв.

Ледокольные работы у портов Кунда и Силламяэ будет вести ледокол Botnica, который в настоящее время находится в готовности в порту Ванасадам. Ледокол Tarmo сейчас находится в гавани Хундпеа.

С 4 февраля к судам, заходящим в порты Кунда и Силламяэ, будут применяться дополнительные требования. Суда должны иметь как минимум второй ледовый класс или эквивалентный ледовый класс других классификационных обществ. Также мощность главного двигателя корабля не должна быть менее 1200 киловатт.

Транспортный департамент организует ледокольные работы в портах Мууга и Таллинна, в портах залива Копли, в Северном и Южном портах Палдиски, в портах Кунда и Силламяэ. Ледовокольное обслуживание ведется вплоть до акватории порта. Кроме того, суда, прибывающие и отправляющиеся из порта Пярну, обслуживаются в аватории от лоцманского поста Пярну до черты льда.