КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Учителям – розги?

Postimees и раньше поддерживал требования учителей о повышении заработной платы. Мы неоднократно писали о том, что речь идет не только о повышении зарплаты, но и об облегчении нагрузки учителя. Возможно, самым главным является то, что учителя возмущены невыполнением правительством обещания поднять заработную плату. При этом забастовка учителей совпадает с настроениями, господствующими в обществе, которое также чувствует себя обманутым в связи с повышением налогов и введением налогов новых. Неудивительно, что забастовку учителей поддержала большая часть общества.

В понедельник, когда терпение учителей лопнуло, в школах по всей Эстонии остановилась работа, а на Тоомпеа прошла демонстрация в поддержку учителей. Недовольство и раздражение учителей хорошо выразил Индрек Рийгор, учитель истории и обществознания в Гимназии Густава Адольфа, который говорит, что ежедневно восхваляет Эстонское государство перед своими учениками. «Если бы у нас не было своего государства, обучение на родном языке и сохранение эстонского народа были бы под вопросом. Я пытаюсь научить, что свобода означает не только свободу, но и ответственность, – сказал он, но тут же добавил: для меня совершенно элементарно предположить, что то, чему я учил, является расхожей истиной на государственном уровне. Но так ли это!?»

Действительно, поступает ли само государство так, как учат детей учителя? Школа – это не только зубрежка, но и формирование ценностей