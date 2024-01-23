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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Учителям – розги?

rus.postimees.ee
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Министр образования Кристина Каллас и премьер-министр Кая Каллас
Министр образования Кристина Каллас и премьер-министр Кая Каллас Фото: Tairo Lutter
  • Забастовка учителей совпадает с настроениями, господствующими в обществе
  • У коалиции возникнут трудности с работоспособностью, если забастовка учителей продолжится
  • Окончательный результат забастовки определит судьбу будущих забастовок

Забастовка учителей, начавшаяся в понедельник, становится испытанием на прочность как бастующих, так и коалиции, но в то же время она демонстрирует, что бастовать и протестовать можно достойно и культурно.

Postimees и раньше поддерживал требования учителей о повышении заработной платы. Мы неоднократно писали о том, что речь идет не только о повышении зарплаты, но и об облегчении нагрузки учителя. Возможно, самым главным является то, что учителя возмущены невыполнением правительством обещания поднять заработную плату. При этом забастовка учителей совпадает с настроениями, господствующими в обществе, которое также чувствует себя обманутым в связи с повышением налогов и введением налогов новых. Неудивительно, что забастовку учителей поддержала большая часть общества.

В понедельник, когда терпение учителей лопнуло, в школах по всей Эстонии остановилась работа, а на Тоомпеа прошла демонстрация в поддержку учителей. Недовольство и раздражение учителей хорошо выразил Индрек Рийгор, учитель истории и обществознания в Гимназии Густава Адольфа, который говорит, что ежедневно восхваляет Эстонское государство перед своими учениками. «Если бы у нас не было своего государства, обучение на родном языке и сохранение эстонского народа были бы под вопросом. Я пытаюсь научить, что свобода означает не только свободу, но и ответственность, – сказал он, но тут же добавил: для меня совершенно элементарно предположить, что то, чему я учил, является расхожей истиной на государственном уровне. Но так ли это!?»

Действительно, поступает ли само государство так, как учат детей учителя? Школа – это не только зубрежка, но и формирование ценностей

Действительно, поступает ли само государство так, как учат детей учителя? Школа – это не только зубрежка, но и формирование ценностей. Заметим, что самим учителям на Тоомпеа удалось сохранить достоинство – например, плакатов с призывами кого-то повесить замечено не было. Микрофоны также не вырывали друг у друга из рук, а министру образования и науки Кристине Каллас позволили говорить спокойно. Учителя, а также проявившие солидарность с ними актеры, спасатели и прочие, показали, что проводить демонстрацию можно и культурно.

Вопрос, конечно, в том, что будет дальше. Коалиционный совет тоже не смог договориться о зарплатах учителей в понедельник. Кристина Каллас также намекнула в интервью Postimees, что коалиция не сможет продолжать свое существование, если забастовка учителей продолжится. Или другими словами: забастовка учителей съедает политический капитал «Ээсти 200» и социал-демократов. Ни «Ээсти 200», ни социал-демократы не могут выступить, подобно Дональду Трампа или EKRE – невозможно быть у власти, и одновременно против системы. Придется принять чью-то сторону в забастовке учителей.

Но забастовка также испытает на прочность учителей. Во время забастовки муниципалитеты платят зарплату учителям по-разному, и момент истины наступает, когда эта зарплата исчезает. Тогда и будет видно, кто продолжит забастовку, а кто нет. Судя по всему, правительство надеется, что забастовка тихо сойдет на нет и вместо тысяч учителей останутся бастовать несколько десятков. Забастовка учителей также показывает, имеет ли вообще смысл забастовка в Эстонии, т. е. конечный результат этой забастовки, скорее всего, определит судьбу будущих забастовок.

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