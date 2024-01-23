Троекратного олимпийского чемпиона заковали в наручники из-за дебоша на праздничном мероприятии

33-летний Майер, выигравший все три свои олимпийские золотые медали на различных зимних Олимпийских играх, вечером накануне этапа Кубка мира в Китцбюле присутствовал на тожественном ужине политика Йоханны Микл-Лейтнер, губернатора Нижней Австрии.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: Майер встал на стул, начал кричать на весь зал, плюнул на других гостей и выплеснул в их сторону вино. Поначалу легенду горнолыжного спорта пытались успокоить сотрудники службы безопасности отеля и врач сборной Австрии, однако в итоге пришлось вызвать на помощь полицию, которая надела на мужчину наручники.

Австрийская лыжная федерация выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что Майер, который исполняет обязанности консультанта в федерации, страдает от долгосрочных проблем со здоровьем. По данным немецкой газеты Bild, спортсмен, который завершил карьеру в конце 2022 года, страдает от проблем с психическим здоровьем.

Майер выиграл свое первое олимпийское золото в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, когда ему было 23 года. На следующих двух Олимпийских играх: в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году он завоевал золотые медали в гигантском слаломе.