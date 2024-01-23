Будущее Transservis-N находится под вопросом

Депутат Нарвского горсобрания Яна Кондрашова не считает, что Transservis должен быть закрыт после закрытия КПП. «Все-таки сегодняшний закон не позволяет заново открывать акционерные общества, поэтому в форме юридического лица с долгой историей пусть оно останется. Будем надеяться, что граница все-таки откроется и оно сможет возобновить свою работу», - заявила депутат, добавив, что у предприятия есть минимальные обязательства перед министерством, арендаторами, и какая-то немасштабная деятельность вполне может вестись.

Что касается уборки улиц и оказания услуг квартирным товариществам, Кондрашова напомнила, что такие разговоры уже велись прошлой весной. «Для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужны компетентный управленец, персонал и достаточно большие инвестиции для покупки нужной техники», - отметила она.

По словам Кондрашовой, для оказания услуг по уборке городу необходимо участвовать в поставке, которая идет уже сейчас, с расчетом на следующие несколько лет, и Transservis участия в ней не принимает. Единственное, что может делать организация - оказывать услуги частным лицам, но для этого тоже нужно иметь персонал и технику, которых у Transservis попросту нет.

«Вопрос в том, сможет ли успешно Transservis существовать дальше. Пока они просто поставили кофейные аппараты и сдают площади в аренду и парковочные места. А вот оказывать услуги по уборке другим юридическим лицам, на мой взгляд, более трудоемкий и сложный процесс, который требует компетенции и определенных знаний», - отметила депутат, добавив, что у руководства Transservis необходимые для этого знания и опыт на данный момент отсутствуют.

Оппозиционный депутат считает, что город сейчас не в состоянии финансировать капризы акционерного общества с городским участием размером в сотни тысяч евро.

Transservis-N начал свою работу в Нарве в 1994 году.