Будущее Transservis-N находится под вопросом

С 1 февраля будет закрыт КПП на границе Нарва - Ивангород. В связи с этим нарвская компания Transservis-N, которая выполняла государственные заказы на организацию транзитной очереди на границе, может оказаться не у дел. В Нарве заговорили о том, что предприятие займется уборкой городских территорий.
В связи с реконструкцией ивангородского таможенно-пограничного пункта начиная с 1 февраля на два года будут остановлены транспортные потоки, пересекающие границу на нарвском участке. Таким образом, Transservis-N остается без своего основного рода деятельности.
Председатель совета акционерного общества Екатерина Платонова заявила, что если все-таки закроют, Transservis-N потеряет примерно 75% своего дохода. «Помимо транзита Transservis-N зарабатывает тем, что сдает в аренду свое административное здание и парковку. Сейчас собственных средств хватит на полтора года», - рассказала Платонова.
Она добавила, что пока компания не просила у города ни субсидий, ни дотаций, а полностью закрыть учреждение нельзя, так как Transservis-N имеет действующий договор с государством, и в любой момент открытия границы должен начать оказывать услуги транзита.
«Сейчас вопрос заключается в том, будем ли мы просто "существовать" или воспользуемся ситуацией и начнем развиваться в какой-либо другой городской сфере. Вопрос о том, какие услуги мог бы оказывать Transservis, стоит на повестке дня и у совета Transservis, и у управы города, и у депутатов. Мы встречаемся разными командами и устраиваем так называемый мозговой штурм», - рассказала председатель.
По словам Платоновой, идей много, одна из них - заняться уборкой городских улиц. «Некоторые идеи отметаются сразу, некоторые остаются с пометкой "просчитать". Если мы найдем то, что хотелось бы попробовать на базе Transservis, и сами не сможем профинансировать эту деятельность, Transservis обратиться с ходатайством в город. Просто ради финансирования существования Transservis обращаться в город не собирается», - добавила она.
Депутат Нарвского горсобрания Яна Кондрашова не считает, что Transservis должен быть закрыт после закрытия КПП. «Все-таки сегодняшний закон не позволяет заново открывать акционерные общества, поэтому в форме юридического лица с долгой историей пусть оно останется. Будем надеяться, что граница все-таки откроется и оно сможет возобновить свою работу», - заявила депутат, добавив, что у предприятия есть минимальные обязательства перед министерством, арендаторами, и какая-то немасштабная деятельность вполне может вестись.
Что касается уборки улиц и оказания услуг квартирным товариществам, Кондрашова напомнила, что такие разговоры уже велись прошлой весной. «Для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужны компетентный управленец, персонал и достаточно большие инвестиции для покупки нужной техники», - отметила она.
По словам Кондрашовой, для оказания услуг по уборке городу необходимо участвовать в поставке, которая идет уже сейчас, с расчетом на следующие несколько лет, и Transservis участия в ней не принимает. Единственное, что может делать организация - оказывать услуги частным лицам, но для этого тоже нужно иметь персонал и технику, которых у Transservis попросту нет.
«Вопрос в том, сможет ли успешно Transservis существовать дальше. Пока они просто поставили кофейные аппараты и сдают площади в аренду и парковочные места. А вот оказывать услуги по уборке другим юридическим лицам, на мой взгляд, более трудоемкий и сложный процесс, который требует компетенции и определенных знаний», - отметила депутат, добавив, что у руководства Transservis необходимые для этого знания и опыт на данный момент отсутствуют.
Оппозиционный депутат считает, что город сейчас не в состоянии финансировать капризы акционерного общества с городским участием размером в сотни тысяч евро.
Transservis-N начал свою работу в Нарве в 1994 году.