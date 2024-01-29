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«Все началось после того, как она узнала мою девичью фамилию»: украинка обвиняет коллегу в дискриминации по национальному признаку

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: TheVisualsYouNeed/Shutterstock

Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Елена пожаловалась на давление и угрозы со стороны вышестоящей сотрудницы компании, в которой она работает. По ее оценке, речь идет о дискриминации по национальному признаку. Представители фирмы отрицают все обвинения.

Елена работает в клининговой фирме Krausberg. Ее объектом по уборке является Tаллиннский технический университет (TalTech - прим. ред.). Устроилась она туда полгода назад.

Оскорбляла, угрожала, называла крысой

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