«Все началось после того, как она узнала мою девичью фамилию»: украинка обвиняет коллегу в дискриминации по национальному признаку

Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Елена пожаловалась на давление и угрозы со стороны вышестоящей сотрудницы компании, в которой она работает. По ее оценке, речь идет о дискриминации по национальному признаку. Представители фирмы отрицают все обвинения.