КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Алар Карис ссорится с парламентом, но флиртует с народом?

Алар Карис решил не приглашать на президентский прием по случаю годовщины Эстонской Республики весь состав парламента, ограничившись лишь его правлением, а также руководителями фракций и комиссий. Напряжение между президентом и парламентом никуда не пропадает, и сейчас трудно представить, что Карис мог бы быть переизбран в 2026 году на второй срок в самом Рийгикогу. Журналист Павел Соболев пишет, что, возможно, Карис старается сейчас обрести имидж «народного президента», который позднее оценит и коллегия выборщиков.
В конце прошлой недели стало известно, что вопреки устоявшейся и казавшейся незыблемой традиции, в этот раз приглашение на президентский прием, приуроченный к очередной годовщине Эстонской Республики, получат не все депутаты Рийгикогу, а только лишь члены правления, председатели и заместители председателей комиссий, а также руководители фракций.
Неожиданное решение президента закономерным образом навело на мысль, что напряжение между главой государства и парламентом, возникшее на фоне использования оппозицией в парламенте обструкции, а коалицией - привязки голосований к вотуму доверия, никуда не пропало. При этом нельзя не признать, что нынешний момент очень благоприятствует тому, чтобы общественность в возникшей конфликтной ситуации встала в большинстве своем на сторону президента.
Вспомним, что парламент совсем недавно утвердил госбюджет, содержащий непопулярные меры по повышению налогов, при этом представителям сфер образования и внутренней безопасности было отказано в существенном повышении зарплаты, что среди прочего вылилось в крупномасштабную забастовку учителей. В общем, эстонские законодатели воспринимаются сейчас обществом - неважно, справедливо или нет - как люди, которые при латании дыр в госказне приняли решение сэкономить на ком угодно, но не на себе.
Отказ части из них в приглашении на прием вполне можно расценить как форму экономии как раз на них, поэтому резонно предположить, что в сложившейся ситуации многие жители Эстонии увидят хотя бы частичное восторжествование справедливости.
Явная обида и тайное лукавство
Пожалуй, только укрепит этих жителей в таком ощущении крайне нервная реакция некоторых народных избранников, которые не смогли скрыть своего разочарования и возмущения в связи с утратой привычной для них привилегии.
Пока не ясно, позволит ли решение президента действительно сделать торжественное мероприятие менее затратным, или же те же самые деньги будут израсходованы на прием других гостей, которые просто кажутся главе государству более уместными. Однако в любом случае крайне маловероятно, что близкие к истеричным комментарии некоторых депутатов помогут им заручиться у общества сочувствием в связи с той дискриминацией, которой они, как им кажется, подверглись.
В этих возмущенных комментариях можно различить немало лукавства. Например, один депутат Рийгикогу от Партии реформ обвиняет главу государства в том, что он, по всей вероятности, забыл о государственном устройстве Эстонской Республики и существенно преувеличил значение в структуре ее власти института президента. Да, это правда, что большинство самых заметных функций президента в Эстонии можно назвать представительскими, но так и президентский прием является чистой воды представительским мероприятием.
У президента в парламентской республике имеется крайне мало инструментов практического влияния на деятельность как законодательной, так и исполнительной власти, но определенные возможности для вынесения моральных оценок шагам этих властных ветвей у него все-таки остаются. Так что можно сказать, что в данном случае Алар Карис как раз и прибег к одному из таких вполне легальных механизмов.
Из уст представителей другой правящей партии можно было услышать, что президент с неподобающим безразличием отнесся к принципу абсолютного равноправия в эстонском парламенте всех депутатов, чьи голоса имеют абсолютно одинаковый вес. Ну, строго говоря, те парламентарии, которые оказались приглашенными президентом, все-таки имеют определенные преимущества перед другими своими коллегами, выражающиеся, прежде всего, в более высоких зарплатах.
В действительности же в критериях отбора президента присутствовала и логика, и уважение к имеющемуся в парламенте раскладу политических сил. Алар Карис основывался не на лотерейном методе, а на результатах тех процедур, которые парламент и представленные в нем партии ранее проделали сами с собой.
Шаг к народу
Президентская канцелярия официально объясняет решение президента его желанием достичь ситуации, при которой на приеме все гости из Эстонии поместятся в зале театра «Эстония», и никому не придется смотреть концерт на экране в соседнем помещении.
В том же время из канцелярии рассылаются сигналы, что на приглашения могут твердо рассчитывать многие деятели культуры и спорта, деятели образования, защитники психического здоровья, общественные активисты... Все это выглядит так, что взяв некоторую дистанцию в своих отношениях с парламентом, глава государства старается сделать пошире свой «шаг к народу».
Не то чтобы небольшая ссора с депутатами выглядела бы залогом к завязыванию более прочной дружбы с «простыми людьми», но все-таки возникает соблазн различить в демарше Алара Кариса и такой расчет. В некотором смысле этот расчет может показаться удивительным, потому что после резкого увеличения фракции социал-демократов за счет фракции центристов многими экспертами высказывалось предположение, что Алар Карис получает шансы переизбраться президентом на второй срок прямо в парламенте.
Алар Карис, однако, по-прежнему не склонен проявлять к парламенту подлинной лояльности, из чего можно сделать и такой вывод, что укрупнение представленности в Рийгикогу соцдемов не имеет особого значения на фоне имеющегося напряжения между реформистами и Карисом. Партия реформ и президент, возможно, обоюдно осознали невозможность преодолеть груз нанесенных летом прошлого года взаимных обид.
Однако коллегия выборщиков - это уже куда более близкая к народу избирательная инстанция, немалая часть в которой оказывается совершенно независимой от правящих на Тоомпеа партий, так что президент может как раз по существу начинать флиртовать с ней, когда довольно демонстративно обостряет свои отношения с Рийгикогу.
Критики президента только помогают ему
Таким образом, решение главы государства пригласить на праздничный прием лишь ограниченное представительство парламента может указывать вовсе не на похороненные им, а, напротив, на очень сильные амбиции переизбраться. Пока очень рано говорить, насколько разумную ставку делает сейчас президент, но, повторюсь, именно некоторые «задетые» и обиженные депутаты делают сейчас немало для того, чтобы именно президент (а не они сами) казался бы «простому человеку» выразителем его интересов.
Например, одна дебютантка парламента Эстонии (как раз недавно перешедшая из оппозиции в правящий стан) горюет в связи с тем, что шила платье к приему у известного модельера, уже внесла в качестве предоплаты крупную сумму, поэтому платье все равно придется дошить. На самом деле, стоимость этого наряда отнюдь не то чтобы поражает воображение, и в более благополучные с экономической точки зрения времена на этот ценник вообще никто не обратил бы особого внимания.
Однако сейчас именно представители правящих партий в правительстве и парламенте страны ассоциируются у народа Эстонии с бесконечными призывами затянуть пояса в «трудные времена». На соответствующем эмоциональном фоне стенания политика, которому будет негде покрасоваться в туалете, на который он изрядно потратился, обречены вызвать у общества крайне негативную реакцию, заодно и подтвердив в очередной раз мудрость президентского решения.
Которое, кстати, можно теперь интерпретировать еще и так, что президент, мол, вовсе не девальвирует и не подрывает чрезвычайно важную для эстонского государства традицию, а, напротив, мешает ей стать похожей на ярмарку роскоши и тщеславия.