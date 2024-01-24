КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Алар Карис ссорится с парламентом, но флиртует с народом?

Алар Карис, однако, по-прежнему не склонен проявлять к парламенту подлинной лояльности, из чего можно сделать и такой вывод, что укрупнение представленности в Рийгикогу соцдемов не имеет особого значения на фоне имеющегося напряжения между реформистами и Карисом. Партия реформ и президент, возможно, обоюдно осознали невозможность преодолеть груз нанесенных летом прошлого года взаимных обид.

Однако коллегия выборщиков - это уже куда более близкая к народу избирательная инстанция, немалая часть в которой оказывается совершенно независимой от правящих на Тоомпеа партий, так что президент может как раз по существу начинать флиртовать с ней, когда довольно демонстративно обостряет свои отношения с Рийгикогу.

Критики президента только помогают ему

Таким образом, решение главы государства пригласить на праздничный прием лишь ограниченное представительство парламента может указывать вовсе не на похороненные им, а, напротив, на очень сильные амбиции переизбраться. Пока очень рано говорить, насколько разумную ставку делает сейчас президент, но, повторюсь, именно некоторые «задетые» и обиженные депутаты делают сейчас немало для того, чтобы именно президент (а не они сами) казался бы «простому человеку» выразителем его интересов.

Например, одна дебютантка парламента Эстонии (как раз недавно перешедшая из оппозиции в правящий стан) горюет в связи с тем, что шила платье к приему у известного модельера, уже внесла в качестве предоплаты крупную сумму, поэтому платье все равно придется дошить. На самом деле, стоимость этого наряда отнюдь не то чтобы поражает воображение, и в более благополучные с экономической точки зрения времена на этот ценник вообще никто не обратил бы особого внимания.

Однако сейчас именно представители правящих партий в правительстве и парламенте страны ассоциируются у народа Эстонии с бесконечными призывами затянуть пояса в «трудные времена». На соответствующем эмоциональном фоне стенания политика, которому будет негде покрасоваться в туалете, на который он изрядно потратился, обречены вызвать у общества крайне негативную реакцию, заодно и подтвердив в очередной раз мудрость президентского решения.

Которое, кстати, можно теперь интерпретировать еще и так, что президент, мол, вовсе не девальвирует и не подрывает чрезвычайно важную для эстонского государства традицию, а, напротив, мешает ей стать похожей на ярмарку роскоши и тщеславия.