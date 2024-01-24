КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Вой и обида: президент ссорится с Рийгикогу, но флиртует с народом?

Из уст представителей другой правящей партии можно было услышать, что президент с неподобающим безразличием отнесся к принципу абсолютного равноправия в эстонском парламенте всех депутатов, чьи голоса имеют абсолютно одинаковый вес. Ну, строго говоря, те парламентарии, которые оказались приглашенными президентом, все-таки имеют определенные преимущества перед другими своими коллегами, выражающиеся, прежде всего, в более высоких зарплатах.

В действительности же в критериях отбора президента присутствовала и логика, и уважение к имеющемуся в парламенте раскладу политических сил. Алар Карис основывался не на лотерейном методе, а на результатах тех процедур, которые парламент и представленные в нем партии ранее проделали сами с собой.

Шаг к народу

Президентская канцелярия официально объясняет решение президента его желанием достичь ситуации, при которой на приеме все гости из Эстонии поместятся в зале театра «Эстония», и никому не придется смотреть концерт на экране в соседнем помещении.

В том же время из канцелярии рассылаются сигналы, что на приглашения могут твердо рассчитывать многие деятели культуры и спорта, деятели образования, защитники психического здоровья, общественные активисты... Все это выглядит так, что взяв некоторую дистанцию в своих отношениях с парламентом, глава государства старается сделать пошире свой «шаг к народу».