Таллинн выделит на поддержку школьного спорта 100 000 евро

Таллинн и Эстонский союз школьного спорта заключили договор, целью которого являются налаживание более активного сотрудничества и поддержка физической активности школьников. Договор подписали мэр Таллинна Михаил Кылварт и президент Эстонского Союза школьного спорта Герд Кантер.
Михаил Кылварт отметил, что Таллинн выделяет Союзу школьного спорта на 2024 год 100 000 евро, чтобы поддержать реализацию совместно установленных целей.
«Поддержка школьного спорта важна, поскольку именно в юном возрасте формируется привычка к здоровому образу жизни, которая впоследствии влияет на то, чему будет отдавать предпочтение человек в течение жизни. Достойно сожаления, что в завершение прошедшего года физической активности государство приняло решение сэкономить и в новом году оставило Эстонский Союз школьного спорта без поддержки. Для Таллинна эта сфера по-прежнему является важной, а Союз школьного спорта – хороший партнер города как в области продвижения активного образа жизни среди подростков и организации соревнований, так и в подготовке к году, когда Таллинн будет спортивной столицы Европы», - сказал мэр.
Президент Эстонского союза школьного спорта Герд Кантер также подчеркнул, что хорошее сотрудничество сторон имеет важное значение для здоровья школьников и продвижения активного образа жизни.
«Внося вклад в формирование здоровых привычек у молодежи, можно предотвратить возникновение различных проблем, связанных с физическим и душевным здоровьем молодежи», - добавил Кантер.
В соответствии с договором Эстонский союз школьного спорта в сотрудничестве с городом Таллинном организует различные проекты в области физической активности для школьников, окажет поддержку учителям физкультуры посредством проведения курсов и распределения учебных материалов, а также организует общегородские семейные дни. Кроме того, союз будет координировать участие таллиннских школьников в международных соревнованиях и внесет вклад в подготовку Таллинна к году Спортивной столицы Европы-2025.