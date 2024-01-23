EKRE требует закрыть русскоязычные версии сайтов министерств и правительственных учреждений

Это предусматривает проект решения, который фракция EKRE в понедельник передала в парламентское производство.

Инициатива, если ее одобрит большинство депутатов, предусматривает, что Рийгикогу обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.