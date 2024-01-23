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EKRE требует закрыть русскоязычные версии сайтов министерств и правительственных учреждений

rus.postimees.ee
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Фракция EKRE в Рийгикогу.
Фракция EKRE в Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) требует закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений, сообщает Rus.ERR.

Это предусматривает проект решения, который фракция EKRE в понедельник передала в парламентское производство.

Инициатива, если ее одобрит большинство депутатов, предусматривает, что Рийгикогу обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.

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