ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин хочет начать переговоры о перемирии до июльского саммита НАТО в Вашингтоне

Зеленский не будет вести переговоры с Путиным, а Путин попытается сыграть роль «победителя». Ближайшее будущее покажет, как он справится с этой ролью.

Новые проблемы ждут Путина в 2024 году. С 9 по 11 июля пройдет саммит членов НАТО в Вашингтоне. Альянсу НАТО исполняется 75 лет. 5 ноября 2024 года будет избран новый президент США. Оба события окажут существенное влияние на мировую политику.

Предыдущий саммит НАТО, который прошел летом 2023 года в Вильнюсе, показал отсутствие единства среди государств-членов организации по ключевому вопросу - как реагировать на настойчивые требования Украины принять ее в члены НАТО. Если та же ситуация повторится на саммите в Вашингтоне, это станет большим ударом по репутации НАТО. Члены НАТО должны занять четкую позицию по поводу возможного членства Украины и четко ее высказать.

Москва рассматривает возможность того, что саммит НАТО в Вашингтоне может принести россиянам плохие новости. В последние месяцы Путин через посредников подал несколько сигналов как Западу, так и Украине о том, что он готов начать переговоры о прекращении боевых действий. План Путина прозрачен. Если ему удастся заманить Зеленского за стол переговоров, это в еще большей степени разделит взгляды членов НАТО на членство Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден в настоящее время находится под общим давлением республиканских изоляционистов и левых демократов в Конгрессе США по теме финансовой помощи Украине. Противники помощи Украине в своей демагогии требуют от США прекратить играть в «международного надсмотрщика».

Если бы Киев сейчас вступил в переговоры с Москвой, это дало бы противникам оказания помощи Украине в Конгрессе США аргументы в пользу прекращения поддержки Украины - мол, зачем помогать в военном отношении тем, кто уже начал мирные переговоры. В своей стране и Путин мог бы представить такие переговоры с администрацией Зеленского как то, что Зеленский сломлен и что Россия достигла своих целей в Украине.