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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Путин хочет начать переговоры о перемирии до июльского саммита НАТО в Вашингтоне

Юрий Кочинев
, военный историк
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Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • Зеленский не будет вести переговоры с Путиным
  • Путин пытается хоть как-то сыграть роль «победителя»
  • Москва допускает, что саммит НАТО в Вашингтоне может принести россиянам плохие новости

Как будут развиваться военные события в 2024 году, во многом будет зависеть от Запада и в решающей степени - от администрации президента Зеленского. На данный момент Зеленскому сильно мешает целый ряд обстоятельств, пишет колумнист и военный историк Юрий Кочинев.

Бойцы украинской армии устали и сильно измотаны. В украинских войсках ощущается острая нехватка живой силы. Коррупция существенно влияет на экономику военного времени и процесс набора людей в армию. Высокотехнологичная военная помощь, поступающая с Запада, не поступает в таком темпе и количествах, которые компенсировали бы большое превосходство россиян в демографическом плане.

Украина с нетерпением ожидает прибытия самолетов F-16. Когда и как это произойдет, пока окончательно не ясно. Надежды, которые возлагались на контрнаступление Украины в прошлом году, не дали ожидаемого результата, а переход от маневренной войны к позиционной заставил многих политиков на Западе решить, что Украина достигла своего максимума на фронте и что ей пора начать думать о дипломатии, а не о военных действиях, чтобы положить конец этой войне.

В такой ситуации Украине крайне важно держаться на фронте до июля, когда в Вашингтоне начнется саммит НАТО. Западу необходимо послать четкий сигнал Путину на саммите НАТО о том, что победа Украины в войне с Россией также является и целью Запада. Первые шесть месяцев 2024 года станут решающими. Запад должен, наконец, преодолеть свои колебания и страхи по поводу России и стать решительным в своем выборе.

Другого варианта нет, потому что когда Россия чувствует нерешительность и усталость Запада, она воспринимает это как слабость и начинает действовать против Украины еще более решительно и нагло. Эту войну можно остановить только единством и решимостью коллективного Запада помочь Украине победить. Только так можно сохранить баланс сил с Россией в Европе.

Зеленский не будет вести переговоры с Путиным, а Путин попытается сыграть роль «победителя». Ближайшее будущее покажет, как он справится с этой ролью.

Новые проблемы ждут Путина в 2024 году. С 9 по 11 июля пройдет саммит членов НАТО в Вашингтоне. Альянсу НАТО исполняется 75 лет. 5 ноября 2024 года будет избран новый президент США. Оба события окажут существенное влияние на мировую политику.

Предыдущий саммит НАТО, который прошел летом 2023 года в Вильнюсе, показал отсутствие единства среди государств-членов организации по ключевому вопросу - как реагировать на настойчивые требования Украины принять ее в члены НАТО. Если та же ситуация повторится на саммите в Вашингтоне, это станет большим ударом по репутации НАТО. Члены НАТО должны занять четкую позицию по поводу возможного членства Украины и четко ее высказать.

Москва рассматривает возможность того, что саммит НАТО в Вашингтоне может принести россиянам плохие новости. В последние месяцы Путин через посредников подал несколько сигналов как Западу, так и Украине о том, что он готов начать переговоры о прекращении боевых действий. План Путина прозрачен. Если ему удастся заманить Зеленского за стол переговоров, это в еще большей степени разделит взгляды членов НАТО на членство Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден в настоящее время находится под общим давлением республиканских изоляционистов и левых демократов в Конгрессе США по теме финансовой помощи Украине. Противники помощи Украине в своей демагогии требуют от США прекратить играть в «международного надсмотрщика».

Если бы Киев сейчас вступил в переговоры с Москвой, это дало бы противникам оказания помощи Украине в Конгрессе США аргументы в пользу прекращения поддержки Украины - мол, зачем помогать в военном отношении тем, кто уже начал мирные переговоры. В своей стране и Путин мог бы представить такие переговоры с администрацией Зеленского как то, что Зеленский сломлен и что Россия достигла своих целей в Украине.

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