Опрос: выявлена самая популярная радиостанция Эстонии

Во второй половине 2023 года Elmar слушали в среднем 81 000 человек каждый день и 219 000 человек еженедельно. Главный редактор радиостанции Elmar Андрес Панксепп отметил, что Elmar может быть хорошим собеседником для слушателей в любое время, и это и является главной причиной их успеха. «Мы постоянно общаемся с нашей аудиторией и поэтому соглашаемся со слушателями, когда дело касается обновлений, - сказал Панксепп. - И, конечно же, отличный результат Elmar также свидетельствует о поддержке слушателей эстонских музыкантов».