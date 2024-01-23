Столкновение трех автомобилей привело к ущербу на сумму более ста тысяч евро

Самый крупный ущерб в рамках страхования каско имел место утром 13 сентября на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Сауга, где двигавшийся в сторону Таллинна грузовик Volvo с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Scania без прицепа.

В результате также двигавшийся по дороге автомобиль Škoda врезался в упавший на шоссе прицеп. Скорая помощь забрала в больницу управлявшего Volvo 26-летнего водителя, 62-летнего водителя Scania, а также 48-летнего водителя Skoda и 16-летнюю пассажирку. Все водители были трезвы. Сумма ущерба в этом случае превысила сто тысяч евро.

«Как правило, наиболее крупные выплаты по страхованию каско связаны с дорожно-транспортными происшествиями в тех случаях, когда дорожное страхование не покрывает ущерб, например, если виновником ДТП является сам водитель транспортного средства или произошло столкновение с диким животным, - рассказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. - Например, в конце июня был случай, когда машина в темноте наехала на кабана. Ущерб составил почти 30 тысяч евро».

В прошлом году общая сумма поступивших в PZU Kindlustus заявлений об ущербе превысила 18,7 миллиона евро, а годом ранее общая сумма случаев ущерба составила свыше 19,3 миллиона евро.