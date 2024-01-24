ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украина между кризисом и прогрессом: возможен ли экономический рост во время войны?

Общеизвестно, что война оказывает сильное влияние на все социально-политические процессы вовлеченного в войну государства, замедляя показатели его устойчивого развития. Ольга Матвеева, проект-менеджер Института Шютте Тартуского университета в 2022 году, в своей аналитической статье пишет, что у социально-политических процессов в военный период возникают и позитивные стороны, и что даже во время войны возможны экономический рост и развитие.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Начало 2024 года в Украине ознаменовалось усиленными российскими атаками на населенные пункты с трагическими последествиями для жителей и гражданской инфраструктуры. По данным УНИАН, за прошедший год Россия нанесла в целом более 3000 ракетных ударов.
Пик атак пришелся на конец декабря, и в это время социальные медиа заполнили сообщения об упаднических настроениях украинцев, связанных «с отсутствием ожидаемых успехов на фронте», «разочарованием во власти» и «экономическим упадком». Пророссийские источники распространяли мнения, что показатели общего развития Украины неустанно падают, от начатых реформ остаются все менее заметные следы, и экономика рушится. Эти сообщения выходили за пределы русскоязычного сегмента соцстей, ссылаясь на подмеченное снижение мотивации украинцев участвовать в оборонных и общественных инициативах.
Дезинформация в социальных медиа: два основных направления начала 2024 года
После массированных атак на украинские города, кроме разрушений, российские провластные каналы все чаще начали обсуждать усталость украинцев, экономику, коррупцию и потери. Подобные сообщения создавали бесперспективный фон деструктивного восприятия ситуации в стране, которая постоянно подвергается атакам. Ситуация часто окрашивалась в темные тона неопределенности и даже безысходности, что, однако, позволило вырисоваться нескольким общим пророссийским нарративам.
Остановимся на двух из них, наиболее популярных и широко обсуждаемых, элементы которых часто встречаются в международных обсуждениях:
Первый нарратив - экономический - описывает «хозяйственный крах» Украины. Он часто встречается в пророссийском сегменте СМИ в тезисах, подобным «Украина ничего не производит», «экономика падает, а коррупция растет», «украинцы беднеют, поэтому больше не могут помогать армии».
Второй нарратив - политический - касается разочарованности украинцев их президентом и встречается в тезисах вроде «Украина открыла глаза» и «переживает кризис власти», «люди недовольны президентом».
Первый нарратив подчеркивает экономическую и политическую зависимость Украины от западных партнеров. Второй подводит к тому, что институт государственной власти в Украине оказался слабым и неэффективным, а страна, возглавляемая Владимиром Зеленским, «погрязла в коррупции» и утратила контроль над ситуацией.
Что говорит статистика?
Война оказывает сильное влияние на все социально-политические процессы государства, замедляя показатели устойчивого развития, что неоспоримо. Однако есть ли в этих процессах позитивные стороны и возможен ли рост во время войны? Несомненно. Чтобы оценить его, обратимся к открытым данным и официальным документам.
Нарратив первый, экономический
Что касается утверждения, что объемы волонтерской активности падают, то показательный ответ дал Монобанк на своей странице в Твиттере. Согласно его данным, через Monobank в 2023 году украинцы пожертвовали 27,4 млрд гривен, тогда как в 2022 году эта сумма была втрое меньше - 8,5 млрд гривен (Monobank, 2023). Количество пожертвований за прошлый год также выросло втрое - 27,4 млрд гривен в 2023 году против 8,5 млрд гривен в 2022 году. Средняя сумма пожертвований также стала больше - 349 гривен в 2023 против 258 гривен в 2022 году.
Согласно данным Опендатабот (2023), за девять месяцев 2023 года, три крупнейших благотворительных фонда Украины - «Вернись Живым», фонд Сергея Притулы и United24 - собрали 12,5 млрд гривен. 89 % этих денег поступило для нужд ВСУ.
Ситуацию с собственным производством объяснило Министерство экономики Украины, уточнив, что его «развитие - единствнная возможность для Украины стать самодостаточной» (Свириденко, 2023). Объем ВВП Украины начал восстанавливаться, а во втором квартале 2023 года рост впервые стабилизировался после российского вторжения (Всемирный Банк, 2023). Причиной послужил возросший потребительский спрос и умеренное восстановление предложения, особенно в секторах, тесно связанных с обороной. За период широкомасштабного вторжения Украина начала налаживать производство дронов и боеприпасов. Президент Зеленский заявил о плане производства 1 млн БПЛА в 2024 году (Forbes, 2023).
В целом, на 2024 год Минэкономики спрогнозировало рост ВВП на 4,6% и инвестиций на 29,6% (Свириденко, 2024). В частности, при сокращении доли металлургического производства в структуре реализации промышленной продукции возросла доля машиностроения. Из-за боевых действий и релокаций производств в марте 2022 года 79% предприятий в стране простаивали или находились на грани закрытия. К концу 2022 года эта цифра упала до 32% (Килфойль, 2023), что является показателем устойчивости роста, если учитывать масштабы разрушений.
Инфляция за год замедлилась, снизившись до 8,6% (Всемирный Банк, 2023). Банковская деятельность демонстировала стабильность, хотя очевидные военные риски все еще остаются доволно высокими. Внешняя помощь способствовала формированию надежных резервов, сумма которых к 1 сентября достигла 40,4 млрд долларов (Всемирный Банк, 2023). Внешнюю помощь можно считать надежной подушкой безопасности финансовой системы.
Помимо дипломатической работы, Украина проделала значительную внутреннюю работу. Следует отметить достижения в секторе сельского хозяйства. Традиционно, до войны 55% территории страны использовалось под сельское хозяйство, и в 2022 году на его долю приходилось 45% (или 22,2 млрд долларов) от экспорта (International Trade Administration, ITA, 2022). Вторжение России существенно нарушило как процесс выращивания и экспорта зерна, так и продовольственную безопасность Украины в целом. Тем не менее, по состоянию на июль 2023 года, Украина экспортировала около 33 млн тонн зерна и других продуктов питания по маршрутам Черноморской зерновой инициативы (Килфойль, 2023).
Нарратив второй, политический
Нарратив второй, политический, связан с тем, что гражданский ответ и публичный резонанс дел, связанных с недобросовестным или недостаточно компетентным исполнением обязательств перед обществом и армией, стал громче и оттого заметнее. Все меньшей становится склонность общества к игнорированию и замалчиваю нерешенных проблем, маркером развития гражданского обзщества является нарастающая и все более открыто выраженная нетерпимость к коррупции.
Что касается коррупции, то, согласно отчету Еврокомиссии за 2023 год, был достигнут прогресс, в частности, в создании комплексной институциональной базы противодействия и постепенном накоплении опыта расследований и вынесения решений на высшем уровне. Стоит отметить, что реформы в этой сфере активизировались после получения статуса кандидата в ЕС.
За 2022 год Украина прибавила балл в Глобальном индексе восприятия коррупции (33/100) (Transparency International, 2023). Прирост не был большим, однако утроилась база противостояния нарушениям, развитие и поддержка которой приносит долгосрочные эффекты. С подсвечиванием кейсов коррупции в социальных медиа гражданское общество продолжает демонстрировать все меньшую толерантность к ее малейшим проявлениям, что отразится позднее и на политическом уровне.
Коммюнике Еврокомиссии о политике расширения ЕС называет «хорошим» и уровень подготовки Украины к Таможенному союзу, отмечая достигнутый прогресс в приведении в соответствие с законодательством ЕС. Также «хорошим» уровнем подготовки документ характеризует секторы цифровой трансформации и СМИ за принятие многочисленных нормативных актов, направленных на реализацию основных принципов ЕС.
Согласно опросам общественного мнения, доверие населения к институту власти за годы полномасштабного вторжения росло (в 2021 году судебной власти доверяли 15,5% респондентов, а в 2023 году - 24,8%) (Коммюнике, 2023). Европейские бизнес-ассоциации продолжают называть проблемы с судебной системой и распространенность коррупции одними из основных препятствий для ведения бизнеса в Украине, тем не менее, не прерывая сотрудничества.
Данные последнего опроса Киевского Международного Института Социологии подтверждают, что в 2023 году возросла критика органов власти в Украине. Можно предположить, что это связано с широким обнародованием фактов снижения контроля за расходованием средств и применения авторитарных методов руководства. 59% украинцев сохранили доверие как к президенту, так и к главнокомандующему, приоритезировав национальное единство. При этом попытки их дискредитации вызвали отрицательную общественную реакцию (KIIS, 2023).
Несмотря на падение этого показателя по сравнению с прошлым годом (84% украинцев доверяли Зеленскому в 2022), представители власти сохранили поддержку большинства в 2023 году. Стотит отметить, что Вооруженные силы Украины сохраняют стабильно высокое доверие: 96% в январе 2023 года, как и в декабре 2022, при этом 88% украинцев доверяют Валерию Залужному (KIIS, 2023). Критика власти и снижение доверия к ней являются результатом широкого обсуждения вопросов эффективности и прозрачности ее деятельности.
Важную роль сыграл публичный резонанс вокруг дел с расходованием бюджетных средств и международной помощи. Тем не менее, большинство украинцев сохраняет доверие к президенту, не требует выборов и выступает за поддержку единства, что важно для управления государством и ведения переговоров с западными партнерами в военное время.
Как внешние эксперты, так и сами украинцы отмечают успех реформы цифровизации. Исследования, проведенные в Днепропетровской области, показали, что доверие к власти за период с 2020 по 2023 год в целом возросло (Матвеева, Маматова, Бородин, Густафссон, Вилборг, Квитка, 2024). 77% опрошенных считают, что развитие системы публичных услуг «оказывает влияние» или «скорее влияет» на повышение их доверия.
Среди них 61% считают, что правительство стремится упростить жизнь граждан за счет повышения доступности услуг онлайн. Эта же группа респондентов выразила доверие правительству, поскольку оно «улучшает качество услуг». Только 16,3% опрошенных сказали, что развитие системы услуг не оказало влияния на уровень их доверия к власти. Одной из причин такого недоверия они назвали защиту данных и безопасность во время возможных кибератак.
Таким образом, воздействие российских атак и распростраение деструктивных настроений в социальных медиа оказали значительное влияние на восприятие ситуации как внутри Украины, так и за ее пределами. Однако реальная картина представляется более сложной и отличной от изложенных в упомянутых нарративах.
На втором году войны украинцы осознали, что война - это не кратковременная гонка с затратой всех сил, а длительный марафон, требующий последовательных и прочных методов преодаления проблем. В связи с активизацией усилий по адаптации законодательства к нормам Евросоюза, многие процессы активно переосмысливаются. Это совокупное усилие помогает создавать надежный фундамент для обороны и развития страны в условиях непрекращающегося внешнего давления.
В экономическом плане нельзя не отметить активизацию волонтерской активности и рост объемов пожертвований. Министерство экономики Украины и Всемирный Банк подтверждают начало восстановления ВВП, а также рост потребительского спроса и восстановление отдельных производств. Прогнозируется дальнейший рост ВВП и инвестиций.
В политическом контексте, несмотря на распространяемые тезисы о разочаровании украинцев в их правительстве, данные Еврокомиссии, Transparency International и Киевского Международного Института Социологии показывают определенный прогресс как в борьбе с коррупцией, так и в сохранении доверия населения к институтам власти и выбранному пути реформ. Несмотря на значительные трудности, вызванные войной, украинское общество демонстрирует устойчивость, как в экономическом, так и социо-политическом аспектах.
Прогресс в экономическом восстановлении и укреплении демократических институтов, а также поддержка обществом правительства и армии свидетельствуют о сохранении сильного национального духа и стремления к развитию.
Ольга Матвеева - приглашенный научный сотрудник Рурского университета (Бохум, Германия), доцент Национального технического университета «Днепровская политехника» (Украина), проект-менеджер Института Шютте Тартуского университета в 2022 г.