ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украина между кризисом и прогрессом: возможен ли экономический рост во время войны?

Ситуацию с собственным производством объяснило Министерство экономики Украины, уточнив, что его «развитие - единствнная возможность для Украины стать самодостаточной» (Свириденко, 2023). Объем ВВП Украины начал восстанавливаться, а во втором квартале 2023 года рост впервые стабилизировался после российского вторжения (Всемирный Банк, 2023). Причиной послужил возросший потребительский спрос и умеренное восстановление предложения, особенно в секторах, тесно связанных с обороной. За период широкомасштабного вторжения Украина начала налаживать производство дронов и боеприпасов. Президент Зеленский заявил о плане производства 1 млн БПЛА в 2024 году (Forbes, 2023).

В целом, на 2024 год Минэкономики спрогнозировало рост ВВП на 4,6% и инвестиций на 29,6% (Свириденко, 2024). В частности, при сокращении доли металлургического производства в структуре реализации промышленной продукции возросла доля машиностроения. Из-за боевых действий и релокаций производств в марте 2022 года 79% предприятий в стране простаивали или находились на грани закрытия. К концу 2022 года эта цифра упала до 32% (Килфойль, 2023), что является показателем устойчивости роста, если учитывать масштабы разрушений.

Инфляция за год замедлилась, снизившись до 8,6% (Всемирный Банк, 2023). Банковская деятельность демонстировала стабильность, хотя очевидные военные риски все еще остаются доволно высокими. Внешняя помощь способствовала формированию надежных резервов, сумма которых к 1 сентября достигла 40,4 млрд долларов (Всемирный Банк, 2023). Внешнюю помощь можно считать надежной подушкой безопасности финансовой системы.