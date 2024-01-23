У работников ЭЖД в этом году вырастет зарплата

По словам председателя правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманна, несмотря на то, что в 2023 году в железнодорожном секторе было много проблем, они хотят дать своим работникам уверенность в том, что они останутся на предприятии в ближайшие годы. «В результате четырехмесячных переговоров мы достигли хорошего компромисса с профсоюзом. Были пересмотрены условия заработной платы, неденежные льготы, а также улучшение работы и отдыха всего коллектива», - указал Циммерманн.

«Трудовой мир важнее всего и для предприятия, и для работников, поэтому хорошо, что несмотря на сложное финансовое положение железнодорожной отрасли, нам удалось заключить первый коллективный договор. Работа с другими предприятиями продолжается», - сказал председатель правления Эстонского профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.

По его словам, помимо зарплаты, вопросы совмещения работы и семейной жизни являются одними из самых актуальных в современном обществе, и профсоюз доволен, что часть рабочего времени и времени отдыха была проанализирована очень тщательно и с Eesti Raudtee достигнуто хорошее соглашение.

«Если минимальная зарплата в этом году поднялась на 95 евро, то у железнодорожников она поднимется минимум на 100 евро», - сказал Олег Чубаров порталу Rus.ERR.

В AS Eesti Raudtee работает немногим больше 700 человек.