В Вильяндимаа преступники отвезли жертву в лес и жестоко избили

Вечером 20 января в полицию поступило сообщение, что в Выхма против его воли отвезли в лес и избили мужчину в возрасте 41 года. Травмы были настолько серьезными, что его пришлось доставить в клинику Тартуского университета, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.