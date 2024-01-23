В Вильяндимаа преступники отвезли жертву в лес и жестоко избили

В Вильяндимаа в конце прошлой недели преступники отвезли жертву в лес и там избили.
Вечером 20 января в полицию поступило сообщение, что в Выхма против его воли отвезли в лес и избили мужчину в возрасте 41 года. Травмы были настолько серьезными, что его пришлось доставить в клинику Тартуского университета, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.
По подозрению в совершении преступления полиция арестовала 34-летнего и 44-летнего мужчин.
Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.