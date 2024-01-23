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В Вильяндимаа преступники отвезли жертву в лес и жестоко избили

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В Вильяндимаа в конце прошлой недели преступники отвезли жертву в лес и там избили.

Вечером 20 января в полицию поступило сообщение, что в Выхма против его воли  отвезли в лес и избили мужчину в возрасте 41 года. Травмы были настолько серьезными, что его пришлось доставить в клинику Тартуского университета, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.

По подозрению в совершении преступления полиция арестовала 34-летнего и 44-летнего мужчин.

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

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