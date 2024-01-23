Каллас: рекомендация Вырклаэва приведет к сокращению финансирования науки

«Это деньги на исследовательскую сферу, которые во время правительства Юри Ратаса были выделены на создание центра зеленого перехода: как средства на инвестиции, так и на долгосрочные проекты. Поскольку центр "зеленых" инвестиций не планируется, так как в настоящее время в Министерстве экономики и коммуникаций работает Центр прикладных исследований, то эти деньги на науку не были использованы в прошлом году. В 2024 году мы их направили на базовое финансирование науки, университетов и исследовательских грантов», – сказала Каллас в интервью ERR.