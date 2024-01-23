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В среду учителя снова выйдут на улицы. «Противостояние правительства вызывает все большее возмущение»

Александра Саарнийт
, журналист
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Уже завтра в 12 часов работники образования проведут демонстрацию в Тарту.
Уже завтра в 12 часов работники образования проведут демонстрацию в Тарту. Фото: Mihkel Maripuu

Хотя педагоги надеялись, что демонстрация в понедельник даст правительству толчок к поиску решений, к сожалению, никаких соглашений достигнуто не было. В среду учителя проведут акцию протеста в Тарту.

Глава отдела информации Союза работников образования (EHL) Янно Исат заявил, что после демонстрации в понедельник у работников возникло чувство взаимной поддержки. «Несмотря на то, что погода была ужасной, было более 500 участников, и мы были очень заметны для политиков».

Исат не скрывает, что работники образования надеялись, что заседание правительства уже в понедельник принесет положительный результат. Однако никаких договоренностей в совете коалиции достигнуто не было, а министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») признала, что нынешний перерыв в работе учителей действительно может продлиться до двух недель.

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