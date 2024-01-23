Хотя педагоги надеялись, что демонстрация в понедельник даст правительству толчок к поиску решений, к сожалению, никаких соглашений достигнуто не было. В среду учителя проведут акцию протеста в Тарту.
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В среду учителя снова выйдут на улицы. «Противостояние правительства вызывает все большее возмущение»
Глава отдела информации Союза работников образования (EHL) Янно Исат заявил, что после демонстрации в понедельник у работников возникло чувство взаимной поддержки. «Несмотря на то, что погода была ужасной, было более 500 участников, и мы были очень заметны для политиков».