В среду учителя снова выйдут на улицы. «Противостояние правительства вызывает все большее возмущение»

Глава отдела информации Союза работников образования (EHL) Янно Исат заявил, что после демонстрации в понедельник у работников возникло чувство взаимной поддержки. «Несмотря на то, что погода была ужасной, было более 500 участников, и мы были очень заметны для политиков».

Исат не скрывает, что работники образования надеялись, что заседание правительства уже в понедельник принесет положительный результат. Однако никаких договоренностей в совете коалиции достигнуто не было, а министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») признала, что нынешний перерыв в работе учителей действительно может продлиться до двух недель.