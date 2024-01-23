Конкурентка Сильдару стала первой трансгендерной спортсменкой, завоевавшей медаль на этапе КМ

19-летняя Риккомини условно является конкуренткой Келли Сильдару, поскольку выступает в основной дисциплине 21-летней эстонки. Но из-за травмы Сильдару они пока еще не соревновались.

Риккомини родился мужчиной, но поскольку сам не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, он получил право выступать в женских соревнованиях.

В Лаксе, где Хенри Силдару принял участие в мужском соревновании и занял десятое место, Риккомини стала первой лыжницей-фристайлером-трансгендером, вошедшей в тройку лучших на этапе КМ. Она заняла третье место с 60,46 балла, впереди нее оказалась китаянка Эйлин Гу (78,13), а первое место у швейцарки Матильды Гремо (86,00).