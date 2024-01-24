Крах, взлет, прибыль – эстонские стартапы без прикрас и пафоса

По статистике, смертность среди стартапов в целом в мире превышает 90%, то есть, выживает в лучшем случае один из десяти.

Правда, в новостях об этом нам сообщают редко: по большей части новости о стартапах касаются головокружительных успехов и многомиллионных инвестиций.

В среду, 24 января, в Тарту открывается большой бизнес-фестиваль стартапов sTARTUp Day 2024, в котором принимает участие свыше 3000 предпринимателей и инвесторов.

По этому случаю будет много торжественных речей и фейерверков – в Тарту даже ожидают президента страны Алара Кариса.

Мы же у себя «На кухне» собираемся обсудить с предпринимателями их реальную жизнь без прикрас.

Что происходит на рынке стартапов в кризис? Как выживают? Кто выживает? Что с финансированием и инвесторами?