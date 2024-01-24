Крах, взлет, прибыль – эстонские стартапы без прикрас и пафоса

Сегодня в 15:00 поговорим в программе «На кухне» о буднях эстонских стартапов. В студии руководитель акселератора Beamline Яна Будковская, сооснователь стартапа Lawato Роман Иванушкин и сооснователь стартапа CAV Solution Михаил Тарасенков. Ведущий - журналист Rus.Postimees Даниэль Гилман.
По статистике, смертность среди стартапов в целом в мире превышает 90%, то есть, выживает в лучшем случае один из десяти.
Правда, в новостях об этом нам сообщают редко: по большей части новости о стартапах касаются головокружительных успехов и многомиллионных инвестиций.
В среду, 24 января, в Тарту открывается большой бизнес-фестиваль стартапов sTARTUp Day 2024, в котором принимает участие свыше 3000 предпринимателей и инвесторов.
По этому случаю будет много торжественных речей и фейерверков – в Тарту даже ожидают президента страны Алара Кариса.
Мы же у себя «На кухне» собираемся обсудить с предпринимателями их реальную жизнь без прикрас.
Что происходит на рынке стартапов в кризис? Как выживают? Кто выживает? Что с финансированием и инвесторами?