«На кухне» ⟩ Как эстонские стартапы выживают в кризис?

Стартапы играют все более важную роль в экономике Эстонии

Согласно статистике программы поддержки стартапов Startup Estonia, всего в Эстонии на сегодня действует порядка 1400 стартапов. Их общее число сотрудников приближается к 10 000 человек.

Оборот эстонских стартапов к концу третьего квартала 2023 года достигал 1,69 миллиарда евро (для сравнения: объем ВВП страны в третьем квартале составлял в районе 9,3 млрд евро), в годовом сравнении увеличившись на 11%.