«Убийце с битой» отказали в УДО

Харьюский уездный суд отметил, что Вячеслав Баюк отбывает 20-летний срок за умышленное убийство, покушение на убийство, изнасилование и нарушение ПДД. Он совершил крайне тяжкие преступления против жизни в отношении нескольких потерпевших. К настоящему моменту он отсидел в тюрьме 13 лет и четыре месяца.

Чем серьезнее преступления, совершенные осужденным, тем осторожнее должен быть суд в вопросе условно-досрочного освобождения. По оценке суда, освобождение Вячеслава Баюка из-под стражи почти за шесть лет и семь месяцев до окончания срока наказания не соответствует превентивным целям приговора.

Суд отметил, что досрочное освобождение человека, осужденного за тяжкие преступления, когда у него еще осталась примерно треть неотбытого срока, вероятно, нарушит чувство справедливости потерпевших или их близких.

Суд счел, что в случае Вячеслава Баюка отбытого наказания все-таки было бы недостаточно. Таким образом, в ему было отказано в УДО.

Досрочное освобождение осужденного поддерживали как прокурор, так и Таллиннская тюрьма, но мнение прокурора не является обязательным для суда.

Дело «убийцы с битой»

Согласно обвинению, 23 ноября 2009 года рано утром Баюк напал вблизи пруда Шнелли в Таллинне на двух женщин, избил их битой и сбежал. Одна из пострадавших, 34-летний синоптик Кристи Одакиви, спустя несколько дней скончалась в больнице от полученных травм. Вторая пострадавшая получила серьезные травмы, но медикам удалось спасти ее жизнь.

Также Баюка обвиняли в совершенном в январе 2010 года в Харьюмаа изнасиловании и в вождении в нетрезвом виде в Таллинне в июне того же года.

Полиция задержала Баюка, который работал поваром в одном из столичных ресторанов, 26 августа 2010 года. Харьюский уездный суд приговорил прозванного в народе убийцей с битой преступника к 20 годам тюрьмы.

Срок его наказания истекает 22 августа 2030 года.