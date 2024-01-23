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Инцидент в Таллиннском аэропорту: в кармане куртки пассажира нашли патрон

rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное.
Таллиннский аэропорт. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В понедельник, 22 января, в Таллиннском аэропорту внимание охраны привлек пассажир, который направлялся в Италию: в кармане его куртки был патрон.

Вчера в полицию поступило сообщение, что охрана G4S при досмотре пассажиров в Таллиннском аэропорту обнаружила патрон в кармане куртки одного из пассажиров.

Пассажира проверили сотрудники Пыхьяской префектуры. Он гражданин Эстонской Республики, 1975 года рождения, у него есть действующее разрешение на оружие. По словам пассажира, он забыл патрон в кармане.

На основании акта у него забрали патрон, взяли объяснительную и он отправился в Милан.

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