Инцидент в Таллиннском аэропорту: в кармане куртки пассажира нашли патрон

В понедельник, 22 января, в Таллиннском аэропорту внимание охраны привлек пассажир, который направлялся в Италию: в кармане его куртки был патрон.
Вчера в полицию поступило сообщение, что охрана G4S при досмотре пассажиров в Таллиннском аэропорту обнаружила патрон в кармане куртки одного из пассажиров.
Пассажира проверили сотрудники Пыхьяской префектуры. Он гражданин Эстонской Республики, 1975 года рождения, у него есть действующее разрешение на оружие. По словам пассажира, он забыл патрон в кармане.
На основании акта у него забрали патрон, взяли объяснительную и он отправился в Милан.