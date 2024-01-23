Новый массированный ракетный удар по Киеву и Харькову. Что известно

Харьков обстреливали и ночью, и утром. «В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома, - писал в телеграме мэр города Игорь Терехов. - Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды».

В прокуратуре заявили, что в Киевском и Салтовском районах Харькова «существенные разрушения и повреждения» получили многоквартирные и частные жилые дома, торговый центр, гаражный кооператив, автомобили, пожарная часть.

Терехов уточнил, что пострадало не меньше 30 жилых домов: «Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. У 14 отключено электричество, у 12 газоснабжения».

Еще один пост мэра звучит так: «Из под завалов вытащили мужчину. Жив. Говорит, что под развалинами остаются его жена и ребенок».

Павлоград и другие города

В Павлограде в Днепропетровской области известно об одной жертве - 43-летней женщине. Она шла на работу и погибла в одном из скверов города, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой», - писал утром Лысак в своем телеграм-канале. По его данным, в результате ракетной атаки повреждены восемь многоэтажных домов и одна школа.