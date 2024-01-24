Зеленский заложил основы распада РФ, а россияне продолжают бомбить Донбасс. Обзор событий в Украине

Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
«Рисунок войны изменился» - такой заголовок был определен несколько дней назад, когда только появился в соцсетях пост бывшего руководителя спецназа СБУ «Альфа» в Донецкой области, а сейчас заместителя главы Росгвардии в «ДНР» Александра Ходаковского. Под него ложились другие актуальные факты о новых трендах войны.
Именно в тот момент, когда я сел писать на эту тему, началась российская ракетная атака по Киеву: снова сирена, взрывы, огненное зарево, черные клубы дыма. Снова попадание в жилые многоэтажки, раненые и погибший. Было семь часов утра. Человек или погиб во сне, или уже пил кофе и строил планы на день. Может как раз собирался будить детей, чтоб отвести их в школу.
В общем, я хочу сказать, что предатель Ходаковский не прав. Рисунок войны по-прежнему тот же - кровь, смерть, искалеченные судьбы. Меняются инструменты, которыми война пишет свою страшную картину. Меняется техника «мертвописи», стиль, даже восприятие полотна.
Рисунок войны не изменился
«Если раньше применение барражирующего боеприпаса было делом избирательным, то сейчас операторы готовы гоняться даже за одиночным солдатом. В целом, рисунок войны изменился. Появилось не просто новое оружие - новое восприятие войны: теперь можно сидеть в относительно безопасном месте и видеть результат своих усилий через монитор, как в компьютерной игре…Компьютерные игры перебрались в реальную жизнь и существенно повысили градус войны» - написал Ходаковский.
Дополняет эту картину экс-глава Роскосмоса и «сенатор» от оккупированной Херсонщины Дмитрий Рогозин: «По всему Запорожскому фронту карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо - все аж жужжит».
Изменение «рисунка войны» касается не только непосредственно линии фронта. В ночь на 18 января, украинский беспилотник, пролетев 1250 километров, ударил по нефтебазе в Санкт-Петербурге.
«Мы способны разработать что-то, что будет стоить от $350 за штуку, и что-то, что полетело этой ночью в Санкт-Петербург. Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель…», - заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Хлопок был в Ленинградской области и раньше, но на этот раз это новое качество "хлопка". И что касается географии, и что касается средств поражения», - прокомментировал удар по питерской нефтебазе представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Потом, в результате атаки беспилотника, загорелась нефтебаза в Клинцах Брянской области. Затем были атаки БПЛА на Тамбовский пороховой завод; терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области…
Беспилотники становятся главной силой
Премьер Британии Риши Сунак во время недавнего визита в Киев объявил о выделении Лондоном 200 млн фунтов стерлингов на изготовление беспилотников для украинских военных. Одной из целей этого он назвал снижение рисков для украинского экспорта через Черное море.
То есть, в условиях нехватки снарядов и жесткого дефицита ракет, руководство Украины сделало ставку на дроны, ослабление энергетических ресурсов противника, и принуждение этим руководства РФ к рассредоточению средств ПВО по всей России, уменьшив их плотность на линии фронта.
И еще один, несколько неожиданный штрих в «рисунке»: с самого начала вторжения преимуществом российской армии было количество и качество средств радиоэлектронной борьбы. Эта проблема остается актуальной до сих пор, но появилась новая тенденция: поскольку средства РЭБ не являются классическим оружием, их самостоятельно начали закупать местные общины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Сегодня в этом направлении ведется активная работа. И это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять - это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели», - написал Игнат.
Покупать собственные средства РЭБ стали, по словам Игната, и руководители частных компаний. «Сегодня руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты. Это уже делается... За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага», – сказал он.
В свою очередь, аналитики Института изучения войны вывод из строя более 20 воздушных целей с помощью «активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы» в ходе комбинированной атаки РФ 13 января, уже назвали возможным «переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы».
Обстрел Донецка - кому выгодно?
Воскресным утром 21 января был обстрелян рынок одного из окраинных районов Донецка. Оккупационные власти сообщили о 27 погибших и 25 раненых. На 22 января в «республике» был объявлен траур.
В то же время, ВСУ заявили о непричастности к этому обстрелу. «Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк - это Украина!», - заявил пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В соцсетях сами дончане, которые за 10 лет войны научились определять направления «прилетов», писали, что стреляли со стороны оккупированной Макеевки. Конечно, учитывая факт, что соцсети стали главной ареной информационной войны, ссылаться на них в данном случае, не очень корректно. Но вопрос «для чего?», или классический «кому выгодно?» - вполне логичен.
Найти интерес в усилении нелояльности донецкого населения к Украине путем убийства мирных жителей мне лично не удалось. Даже, если проводить аналогию с атакой Белгорода 30 декабря, унесшей жизни 25 человек, то она была ответом на обстрел Россией городов Украины накануне, когда погибли 58 человек. То есть, ее цель была понятна - показать, что последующие удары будут иметь адекватный ответ. Но обстрел рынка в Донецке – для ВСУ кажется абсолютно не рациональным. Скорее даже – не выгодным.
Зато смерти 27 мирных дончан, оказались как нельзя кстати для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который как раз отправился в Нью Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН по ближневосточному кризису. Обстрел донецкого рынка дал ему возможность поднять там вопрос войны в Украине, точнее, о прекращении Западом поставок вооружений украинскому народу, чтоб он не мог защищать себя.
Аналитики института изучения войны обратили внимание, что РФ использует площадку Совбеза ООН для своих информационных спецопераций. «Что касается обсуждения украинской тематики, считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку своего шефа в Нью-Йорк .
Могла ли Москва пожертвовать жизнями 25 граждан Украины, живущих в оккупированном Донецке, ради создания возможности для своего министра «довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России»? Вопрос риторический.
Но, неожиданно, в донецкой трагедии 21 января появился еще один московский след. На следующий день после нее, солидные российские СМИ распространили видеосборник обращений жителей разных регионов РФ к Путину с требованием ввести в стране военное положение. Они эмоционально ссылались как раз на обстрелы российских городов и требовали принять жесткие меры для их защиты.
Впрочем, учитывая, достаточно резкую тональность в отношении «бездействия» Путина и упоминания при этом погибшего главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, - это выглядит скорее как давление на хозяина Кремля со стороны ультра-радикалов, чем сценарий путинской АП с целью дальнейшего «закручивания гаек».
Однако, само появление такого видео, скоординированная кем-то в регионах РФ работа по его подготовке, плюс его тиражирование влиятельными российскими СМИ - говорят о том, что как минимум какая-то из московских «башен» всерьез ставит на введение в РФ военного положения. А наиболее заинтересованы в таком развитии событий как раз главы «новых регионов», которым есть что терять в случае отступления россиян…
«Исторически населенные украинцами земли РФ»
22 января, в День Соборности (воссоединения) Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких территорий в документе названы Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области РФ.
В Москве в этом шаге увидели чисто пропагандистскую подоплеку. «Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами», - написал у себя в Телеграмм экс-президент РФ Дмитрий Медведев.
Однако сарказм россиян помешал им увидеть главное в этом указе. И это не «территориальные претензии», - это институциализация стратегии Украины на развал «российской империи».
Украинские политики и аналитики с аннексии Крыма в 2014 году говорят о том, что Россия перестанет быть угрозой для Украины только в случае, если она перестанет быть империей и станет демократическим государством. Но демократия и империализм - понятия несовместимые, поэтому демократизация России, фактически, означает предоставление свободы народам, колонизированным Москвой.
Однако, поскольку распад РФ всегда пугал Запад угрозой «неконтролируемого расползания ядерного оружия», эта очевидная цель никогда не выносилась на уровень государственной политики Киева.
И вот, 22 января Президент Украины официально поручает правительству (!) разработать «план действий по сохранению национальной идентичности» украинцев в России, проживающих на «исторически населенных ими землях».
При этом, речь идет об «активизации работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации относительно истории и настоящего» не только украинцев в России, но и «всех порабощенных ею народов». Причем не только на территории Украины и России, а в мире - «…с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев»
А тезис указа о «развитии взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами» - фактически институциализирует официальную поддержку Киевом национально-освободительных движений народов РФ.
То есть, работа, направленная, фактически, на распад Российской Федерации на национальные государства ставится на систематическую и официальную основу, с программой мероприятий, созданием соответствующего «центра», финансированием и «распространением в Украине и мире». И это первый и главный шаг к победе украинцев в историческом и экзистенциальном противостоянии Киева и Москвы.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.