Зеленский заложил основы распада РФ, а россияне продолжают бомбить Донбасс. Обзор событий в Украине

То есть, в условиях нехватки снарядов и жесткого дефицита ракет, руководство Украины сделало ставку на дроны, ослабление энергетических ресурсов противника, и принуждение этим руководства РФ к рассредоточению средств ПВО по всей России, уменьшив их плотность на линии фронта.

И еще один, несколько неожиданный штрих в «рисунке»: с самого начала вторжения преимуществом российской армии было количество и качество средств радиоэлектронной борьбы. Эта проблема остается актуальной до сих пор, но появилась новая тенденция: поскольку средства РЭБ не являются классическим оружием, их самостоятельно начали закупать местные общины. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Сегодня в этом направлении ведется активная работа. И это то, что могут закупать местные общины, привлекать ресурс. Оружие же не купишь - стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в частности гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять - это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может влиять на средства воздушного нападения противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели», - написал Игнат.