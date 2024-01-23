Угроза госбезопасности: жителя Эстонии лишили ВНЖ и выслали в Россию

В субботу, 20 января, гражданин Румынии Андрей Йосу (также известен под псевдонимом Тредерсон) был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и был депортирован из страны.
Руководитель миграционной службы Идаской префектуры Эрик Лийва сообщил Rus.Postimees, что Департамент полиции и погранохраны признал недействительным долгосрочное право проживания в Эстонии Андрея Йосу по предложению Полиции безопасности (КаПо).
«Его деятельность представляет угрозу государственной безопасности», - уточнил он.
По словам Лийва, поскольку у этого человека было двойное гражданство – Румынии и РФ – и он изъявил желание выехать в именно Россию, то туда он и был отправлен.