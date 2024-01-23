Кая Каллас пока не решила, пойдет ли она на президентский прием 24 февраля

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила во вторник в программе Vikerradio «В студии премьер-министр», что не может до конца понять мотивы президента Алара Кариса, который не пригласил всех членов Рийгикогу на праздничный прием по случаю годовщины Эстонской Республики.
«Честно говоря, я, конечно, тоже не до конца понимаю мотивы президента. У нас парламентская страна, где носителем высшей власти является народ, народ выбирает Рийгикогу, а Рийгикогу выбирает премьер-министра и президента. Так, например, мой работодатель - это Рийгикогу», - прокомментировала Каллас.
«Я понимаю, что сейчас это непопулярно, и, конечно, Рийгикогу не относится ко мне очень ласково, когда я постоянно туда прихожу. Но в то же время мне все же кажется, что приглашать только номенклатуру Рийгикогу... Я не думаю, что это правильно».
Каллас заявила, что этот вопрос в обществе стал поводом для шуток. «Я не знаю, в конце концов. Я чувствую, что и меня тоже касается этот выбор, поэтому я не уверена, смогу ли сама участвовать в этом приеме», - сказала Каллас.
На прошлой неделе в канцелярии президента сообщили, что в этом году на прием 24 февраля традиционно приглашены представители самых разных слоев общества, в том числе, например, отличившиеся в прошлом году деятели культуры и спорта, пропагандисты образования, защитники психического здоровья, аккредитованные в Эстонии послы, политики, государственные чиновники.
Из парламента приглашены только правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры фракций.