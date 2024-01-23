Кая Каллас пока не решила, пойдет ли она на президентский прием 24 февраля

«Честно говоря, я, конечно, тоже не до конца понимаю мотивы президента. У нас парламентская страна, где носителем высшей власти является народ, народ выбирает Рийгикогу, а Рийгикогу выбирает премьер-министра и президента. Так, например, мой работодатель - это Рийгикогу», - прокомментировала Каллас.

«Я понимаю, что сейчас это непопулярно, и, конечно, Рийгикогу не относится ко мне очень ласково, когда я постоянно туда прихожу. Но в то же время мне все же кажется, что приглашать только номенклатуру Рийгикогу... Я не думаю, что это правильно».

Каллас заявила, что этот вопрос в обществе стал поводом для шуток. «Я не знаю, в конце концов. Я чувствую, что и меня тоже касается этот выбор, поэтому я не уверена, смогу ли сама участвовать в этом приеме», - сказала Каллас.

На прошлой неделе в канцелярии президента сообщили, что в этом году на прием 24 февраля традиционно приглашены представители самых разных слоев общества, в том числе, например, отличившиеся в прошлом году деятели культуры и спорта, пропагандисты образования, защитники психического здоровья, аккредитованные в Эстонии послы, политики, государственные чиновники.

Из парламента приглашены только правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий, а также лидеры фракций.