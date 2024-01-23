Во вторник портал Delfi сообщил, что в Египте умер турист из Эстонии. Один из находившихся там людей рассказал изданию, что, по слухам, молодого человека нашли мертвым в номере отеля.

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу сообщила, что МИД знает о недавней смерти в Египте, но не может подробно ее комментировать.

Насколько известно, рейс в Таллинн должен был вылететь из Хургады в субботу. Однако по техническим причинам его отменили, а пассажиров разместили в отеле.