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В Египте умер турист из Эстонии

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В Египте умер турист из Эстонии. В Министерстве иностранных дел подтвердили, что им известно об этом случае. 

Во вторник портал Delfi сообщил, что в Египте умер турист из Эстонии. Один из находившихся там людей рассказал изданию, что, по слухам, молодого человека нашли мертвым в номере отеля.

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу сообщила, что МИД знает о недавней смерти в Египте, но не может подробно ее комментировать.

Насколько известно, рейс в Таллинн должен был вылететь из Хургады в субботу. Однако по техническим причинам его отменили, а пассажиров разместили в отеле.

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