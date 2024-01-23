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Полиция задержала двух жителей Ида-Вирумаа, подозреваемых в наркопреступлении

Кевин Вольтер
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Полиция обнаружила у задержанных 240 граммов амфетамина, который, по всей видимости, предназначался для распространения в Вирумаа.
Полиция обнаружила у задержанных 240 граммов амфетамина, который, по всей видимости, предназначался для распространения в Вирумаа. Фото: Ida prefektuur

21 января сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Таллинне 33-летнего и 45-летнего мужчин, у которых при обыске автомобиля было обнаружено около 240 граммов амфетамина. Они являются жителями Ида-Вирумаа и ранее были наказаны за преступления, связанные с наркотиками.

По словам начальника Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, неважно, какой сегодня день недели или время суток, если поступает информация о незаконном обороте наркотиков, она будет проверена.

«Изъятие тяжелых наркотических веществ из гражданского оборота, выявление и предотвращение наркопреступлений и за счет этого сокращение предложения наркотиков на улицах остается для нас приоритетом. Тот факт, что они были задержаны в Таллинне сразу после приобретения наркотиков дает основания полагать, что изъятое у лиц вещество предназначалось для распространения на улицах Ида-Вирумаа», - пояснил он.

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