Полиция задержала двух жителей Ида-Вирумаа, подозреваемых в наркопреступлении

21 января сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Таллинне 33-летнего и 45-летнего мужчин, у которых при обыске автомобиля было обнаружено около 240 граммов амфетамина. Они являются жителями Ида-Вирумаа и ранее были наказаны за преступления, связанные с наркотиками.
По словам начальника Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, неважно, какой сегодня день недели или время суток, если поступает информация о незаконном обороте наркотиков, она будет проверена.