Полиция задержала двух жителей Ида-Вирумаа, подозреваемых в наркопреступлении

По словам начальника Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, неважно, какой сегодня день недели или время суток, если поступает информация о незаконном обороте наркотиков, она будет проверена.

«Изъятие тяжелых наркотических веществ из гражданского оборота, выявление и предотвращение наркопреступлений и за счет этого сокращение предложения наркотиков на улицах остается для нас приоритетом. Тот факт, что они были задержаны в Таллинне сразу после приобретения наркотиков дает основания полагать, что изъятое у лиц вещество предназначалось для распространения на улицах Ида-Вирумаа», - пояснил он.