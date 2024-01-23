У застреленных в Вырумаа охотниками кабанов выявлена африканская чума свиней

Два застреленных самца были в возрасте до двух лет, также была застрелена одна самка в возрасте до одного года, о чем сообщил во вторник Эстонский союз охотников.

Соседняя Латвия ранее сообщила о 24 случаях заражения кабанов. Некоторые из этих случаев произошли недалеко от эстонской границы.

Кроме того, африканская чума свиней была обнаружена не так давно у дикого кабана, найденного мертвым на севере Италии, в районе, где она ранее никогда не выявлялась. На прошлой неделе по всей Европе было зарегистрировано более 250 случаев классической чумы свиней у диких кабанов.