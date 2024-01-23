Эстония и Турция отмечают столетие установления дипломатических отношений

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, о глубине отношений свидетельствует тот факт, что Турция никогда не признавала оккупацию Эстонии Советским Союзом. «Празднование столетия дипломатических отношений открывает хорошие возможности для углубления сотрудничества в будущем», - отметил Цахкна.

Цахкна добавил, что, будучи союзником по НАТО, Эстония высоко ценит как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество с Турцией. «Мы придаем большое значение роли Турции в обеспечении безопасности в нашем регионе», - сказал министр.

Хорошие отношения между Эстонией и Турцией находят свое отражение в частых визитах и консультациях. В ходе взаимных официальных и государственных визитов президентов состоялось восемь встреч глав обеих стран.

Эстонский и турецкий послы в Варшаве подписали договор о дружбе между двумя странами еще 1 декабря 1924 года. 11 мая 1929 года был аккредитован первый турецкий посол в Эстонии, который поселился в Риге.

А 19 сентября 1935 года первый турецкий посол в Эстонии Нури Бату вручил верительные грамоты главе государства Константину Пятсу. В 1929 году Эстония открыла в Стамбуле свое генеральное консульство, которое действовало до 1932 года.

Дипломатические отношения были восстановлены 23 октября 1991 года, когда посол Турции в Советском Союзе Волкан Вурал и министр иностранных дел Эстонии Леннарт Мери подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений.

26 февраля 2001 года в Анкаре было открыто посольство Эстонии в Турции, а 1 октября 2001 года в Таллинне открылось посольство Турции в Эстонии.