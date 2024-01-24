Как Украине удалось атаковать порт Усть-Луга вблизи Эстонии и чем это чревато?

Удары, связанные с войной в Украине, в минувшие выходные вновь приблизились к границам Эстонии. В Ленобласти в порту Усть-Луга, который находится всего в тридцати километрах от Нарвы, беспилотником был успешно атакован газовый терминал. Rus.Postimees проанализировал случившееся, поговорив с известным экспертом.
Пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга после удара беспилотника в ночь на воскресенье 21 января продолжался несколько часов. Работа порта была парализована. Иностранные корабли для перевалки российских углеводородов были вынуждены отходить в море. Агентство Bloomberg 23 января сообщило о скачке цен на нефтепродукты на азиатских рынках.