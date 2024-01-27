Активный член молодежной организации Центристской партии Алекс Аунапу ездит в Россию на фоне продолжающейся агресии против Украины и угроз российского руководства в адрес Эстонии, и не считает это проблемой. Его поступок раскритиковала председатель Таллиннского городского собрания Марис Сильд.
Посетивший Москву молодой эстонский политик подвергся жесткой критике, сам он проблемы не видит
Министерство иностранных дел Эстонии и Департамент полиции безопасности постоянно напоминают жителям Эстонии, что ездить в Россию без крайней необходимости не стоит. В России не обеспечено соблюдение прав человека и российские спецслужбы прояляют особенный интерес к тем, кто занимается общественной деятельностью в странах Европы.
Информацию о том, что активист и начинающий политик считает возможным не только ездить в Россию, но и фотографируется на фоне Министерства иностранных дел, прислал в редакцию читатель. По его мнению, этические требования к публичным фигурам значительно жестче, чем к частным лицам.
Напомним, что согласно военной доктрине Российской Федерации, основную внешнюю военную угрозу для России представляет НАТО, членом которой является Эстония. Официальный представитель МИД России Мария Захарова периодически делает угрожающие и оскорбительные заявления в адрес Эстонии.
Рийгикогу признал в октябре 2022 года действующий российский режим террористическим.
Законно, но часто неэтично
Ездить в Россию сегодня не запрещено. В РФ до сих пор работает посольство Эстонии, которое оказывает гражданам нашей страны в том числе консульскую помощь. Многие ездят в эту страну, чтобы посетить родственников.
В прошлом году в Москву съездил действующий заместитель председателя молодежного горсобрания Таллинна, член молодежной ораганизации Центристской партии Алекс Аунапу. В его аккаунте в Instagram появились фотографии на фоне сталинских высоток в центре Москвы и видео поездки на машине по ночной Москве.
На нескольких фотографиях в разное время суток Аунапу стоит на фоне МИД РФ, на других фото он демонстрирует архитектурые детали этого примечательного здания. Одна из фотографий позволяет предположить, что Аунапу находится в расположенном рядом с МИД РФ «Смоленском пассаже».
Поскольку 19-летний студент Эстонской бизнес-школы Аунапу - не просто частное лицо, а начинающий политик и общественный деятель, мы спросили у молодого человека, не видит ли он проблем с поездками в Россию. Аунапу на наше первое обращение ответил, что его поездки - его личное дело и задавать подобные вопросы невежливо.
Генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт и член фракции центристов в Рийгикогу Лаури Лаатс на просьбу прокомментировать поведение молодого центриста ничего не ответили, а пресс-секретарь фракции сообщила, что наш запрос перенаправлен самому Аунапу. «Центристская партия частные поездки не комментирует», - написала она.
Позже Алекс Аунапу прислал развернутый ответ, суть которого сводится к тому, что задавая вопросы на эту тему ему и другим политикам, издание якобы нарушает кодекс журналистской этики.
«Я уже упоминал Вам в своем предыдущем ответе, что посетил Россию по личным причинам. Еще хотел бы уточнить, что я навещал своих родственников и свою девушку. Зачем мне объяснять это вам дальше, я не понимаю, - написал нам Аунапу. - Как журналист и частное лицо, хотели бы вы запретить людям посещать Россию по личным причинам и установить ограничения на любовь на государственном уровне?»
По словам Аунапу, простые люди, независимо от страны проживания и гражданства, не должны страдать из-за того, что мировые лидеры забыли, что самое главное - это человеческая жизнь, и что они ставят сегодняшний мир на грань катастрофы. Он считает, что подобные вопросы означают, что политики и СМИ начинают диктовать, что можно делать, а что нельзя и это противоречит принципам демократии.
«Меня интересует архитектура зданий в нескольких странах... До вашего комментария я даже не знал, что на фотографиях запечатлено здание министерства другой страны. Действительно ли это проблема, требующая внимания? - спросил Аунапу. - Я думаю, вы создаете проблему там, где ее нет, не хотите заниматься проблемами, которые сегодня действительно важны».
Личное дело или все-таки нет?
Вопрос с частными поездками тонкий, но не для политиков. Напомним, что член правления Центристской партии Яна Тоом на подобные вопросы отвечает регулярно, а коллеги по партии ее регулярно осуждают. Бывший председатель Центристской партии, а ныне член партии «Отечество» Юри Ратас перед новым годом даже собрал ради этого пресс-конференцию.
Тот же Юри Ратас знаком и с Алексом Аунапу. Когда Аунапу как член молодежной организации Центристской партии баллотировался на пост вице-председателя молодежного горсобрания, Юри Ратас пожелал ему всяческих успехов.
Мы спросили у Юри Ратаса, как он относится к тому, что сын члена Центристской партии Аллана Аунапу, член молодежной организации партии Алекс Аунапу ездит в Россию. Ратас прочел наше сообщение, но не ответил на него.
Председатель Таллиннского городского собрания Марис Сильд не считает, что поездки в Москву сейчас уместны для политика, даже очень молодого.
«В сегодняшней ситуации с безопасностью поездка на территорию страны-агрессора опасна и для самого человека, который туда едет, и для страны. Безусловно, это не самый разумный поступок для для любого политика», - ответила нам Сильд. По ее словам, она сама в Россию не ездит и ожидает того же от других политиков.
«Член молодежного горсобрания должен учитывать, на какую должность его избрали. Как председатель горсобрания, я могу только обратить внимание молодёжного собрания на поведение члена их руководящего органа», - сообщила нам Марис Сильд.
«На данный момент выезд в страну-агрессора не запрещен, но каждый политик, бизнесмен и коммерческий турист должен учитывать, что он может стать объектом внимания российских спецслужб, а возможности нашей страны по ту сторону границы крайне ограничены, поэтому поездок туда следует избегать в любом случае», - считает Марис Сильд.
Председетель молодежной организации партии «Отечество» Сийм Умеров был более категоричен в оценках.
«Таллиннское молодежное горсобрание является официальным выборным представительным органом самоуправления. То, что заместитель председателя собрания ездит в Москву - это, на мой взгляд, однозначно порицаемо», - сказал нам Умеров.
По его мнению, немыслимо, чтобы человек, который проводит отпуск в стране, ведущей геноцидную войну, мог быть членом представительного органа молодежи крупнейшего города Эстонии, а тем более участвовать в его управлении.
По словам Умерова, даже если оставить в стороне рекомендации МИД и других государственных органов не ездить в Россию, такая поездка ставит под сомнение позицию нынешнего городского руководства в российско-украинской войне. «Таллиннское молодежное горсобрание должено отстранить этого молодого человека от должности», - считает Умеров.