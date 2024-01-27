Посетивший Москву молодой эстонский политик подвергся жесткой критике, сам он проблемы не видит

По словам Аунапу, простые люди, независимо от страны проживания и гражданства, не должны страдать из-за того, что мировые лидеры забыли, что самое главное - это человеческая жизнь, и что они ставят сегодняшний мир на грань катастрофы. Он считает, что подобные вопросы означают, что политики и СМИ начинают диктовать, что можно делать, а что нельзя и это противоречит принципам демократии.

«Меня интересует архитектура зданий в нескольких странах... До вашего комментария я даже не знал, что на фотографиях запечатлено здание министерства другой страны. Действительно ли это проблема, требующая внимания? - спросил Аунапу. - Я думаю, вы создаете проблему там, где ее нет, не хотите заниматься проблемами, которые сегодня действительно важны».

Личное дело или все-таки нет?

Вопрос с частными поездками тонкий, но не для политиков. Напомним, что член правления Центристской партии Яна Тоом на подобные вопросы отвечает регулярно, а коллеги по партии ее регулярно осуждают. Бывший председатель Центристской партии, а ныне член партии «Отечество» Юри Ратас перед новым годом даже собрал ради этого пресс-конференцию.

Тот же Юри Ратас знаком и с Алексом Аунапу. Когда Аунапу как член молодежной организации Центристской партии баллотировался на пост вице-председателя молодежного горсобрания, Юри Ратас пожелал ему всяческих успехов.