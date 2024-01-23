На этой неделе с утра понедельника до обеда вторника на дорогах Вильяндимаа действовало чрезвычайное положение и особый режим обслуживания, однако Департамент транспорта не был полностью удовлетворен работой дорожной службы. «Зима выдалась суровая»
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Департамент пожаловался на работу дорожной службы: два трактора и машина оказались неисправными
«В таких обстоятельствах мы ожидаем, что дорожная служба задействует всю свою исправную технику. Этого не сделали, поэтому и присутствует некоторое недовольство», - сказал руководитель Ляэнеского подразделения Департамента транспорта Ханнес Вайдла.