Департамент пожаловался на работу дорожной службы: два трактора и машина оказались неисправными

В понедельник большой грузовик съехал с дороги в деревне Реэгольди.

На этой неделе с утра понедельника до обеда вторника на дорогах Вильяндимаа действовало чрезвычайное положение и особый режим обслуживания, однако Департамент транспорта не был полностью удовлетворен работой дорожной службы. «Зима выдалась суровая»