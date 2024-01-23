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Департамент пожаловался на работу дорожной службы: два трактора и машина оказались неисправными

Марко Суурмяги
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В понедельник большой грузовик съехал с дороги в деревне Реэгольди.
В понедельник большой грузовик съехал с дороги в деревне Реэгольди. Фото: Kenno Soo

На этой неделе с утра понедельника до обеда вторника на дорогах Вильяндимаа действовало чрезвычайное положение и особый режим обслуживания, однако Департамент транспорта не был полностью удовлетворен работой дорожной службы. «Зима выдалась суровая»

«В таких обстоятельствах мы ожидаем, что дорожная служба задействует всю свою исправную технику. Этого не сделали, поэтому и присутствует некоторое недовольство», - сказал руководитель Ляэнеского подразделения Департамента транспорта Ханнес Вайдла.

«Машина сломалась, - сказал Андрес Агукас, председатель правления частной компании EKT Teed, которая обслуживает государственные дороги в Вильяндимаа. - А если машина сломается, мы не можем ее использовать».

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