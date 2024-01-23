Сравнение цен Postimees: продуктовые магазины подготовили большой сюрприз

Если в осенние месяцы в сравнении Postimees цен продуктовых корзин выигрывал магазин Lidl, цена корзины которого составляла 62 евро и 61 цент, то теперь, после повышения налога с оборота, Lidl по-прежнему является лидером в плане низкой цены, но продуктовая корзина стала еще дешевле на 7 евро и 15 центов и теперь обойдется в 55 евро и 46 центов.

Однако в этом месяце на втором месте оказался Grossi Toidukaubad, вернувшийся в тройку лидеров. Там стоимость продуктовой корзины составила 56 евро и 19 центов. В случае с Grossi следует учитывать, что в магазине отсутствовали бананы, поэтому продуктовая корзина оказалась дешевле. При этом килограмм бананов, который стоит чуть больше евро, не изменил бы места в рейтинге. На третьем месте Maxima с продуктовой корзиной стоимостью 58 евро 94 цента.