Сравнение цен Postimees: продуктовые магазины подготовили большой сюрприз

В сравнении Postimees цен продуктовых корзин на этот раз Lidl, занимавший лидирующие позиции со своими дешевыми продуктами, преподнес большой сюрприз - цены снизились. Но и продуктовые корзины других торговых сетей также стали дешевле.
Если в осенние месяцы в сравнении Postimees цен продуктовых корзин выигрывал магазин Lidl, цена корзины которого составляла 62 евро и 61 цент, то теперь, после повышения налога с оборота, Lidl по-прежнему является лидером в плане низкой цены, но продуктовая корзина стала еще дешевле на 7 евро и 15 центов и теперь обойдется в 55 евро и 46 центов.