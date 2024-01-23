Скончался бывший глава Эстонского футбольного союза

Кюттис стоял у истоков возрождения ЭФС, произошедшего в 1988 году. Он был президентом организации в 1994–2003 годах, а также членом ее правления в 1990-2017 годах. Он первым получил высшую награду ЭФС, золотую медаль. Кюттис стал ее лауреатом в 2003 году. Также с 2003 года Кюттис был почетным президентом ЭФС. Он был первым человеком, кто был удостоен такого звания. С 2002 по 2006 годы он был членом рабочей группы УЕФА по честной игре и этике.

Кюттис окончил 16-ю среднюю школу в Таллинне, а также юридический факультет Тартуского государственного университета. Он познакомился с футболом в юном возрасте и начал тренироваться в 13-летнем возрасте под руководством Юло Оллиса в Спортивной школе Морского района Таллинна. Позже Кюттис тренировался под руководством Ханса-Дависа Вийрмаа. В 1959 году Кюттис входил в состав молодежной команды ЭССР, занявшей 8-е место в молодежном чемпионате Советского Союза. Его игровая карьера завершилась из-за травмы, но он остался связан с футболом до конца своей жизни. На протяжении многих лет Кюттис представлял ЭФС на многих конгрессах и официальных мероприятиях ФИФА и УЕФА.

В 1981-1998 годах Кюттис работал руководителем Таллиннского ЗАГСа, в 1998-2005 годах был судьей Таллиннского городского суда.

Эстонский футбольный союз выражает соболезнования близким Пеэтера Кюттиса и всей эстонской футбольной семье. В память о Кюттисе на арене «А. Ле Кок» был приспущен флаг Эстонии. В офисе ЭФС горит поминальная свеча. Спортивный отдел Postimees также присоединяется к выражению соболезнований.

Проводы Пеэтера Кюттиса в последний путь пройдут 30 января в 13:00 в крематории Пярнамяэ в Таллинне.