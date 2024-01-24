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Детсады присоединяются к забастовке. Как будет организована их работа в этот период?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Детский садик. Иллюстративное фото
Детский садик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сегодня, 24 января, воспитатели детских садов присоединяются к общеэстонской забастовке учителей. Мы решили выяснить, как будет организована работа в некоторых детских садах Таллинна.

В таллиннских детских садах к забастовке согласились присоединиться 2074 человека. Всего в детских садах работают 2293 воспитателя, вместе с вспомогательными работниками, которым во время забастовки город не сохраняет зарплату, насчитывается более 4300 человек. Если к городским детским садам добавить общеобразовательные школы, профтехучилища и кружки, бастуют 167 образовательных учреждения из 193.

Как рассказала молодая мать Екатерина, ребенок которой ходит в детский сад «Кивила», для детей организованы дежурные группы, где будут собраны дети всех возрастов.

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