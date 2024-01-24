Детсады присоединяются к забастовке. Как будет организована их работа в этот период?

В таллиннских детских садах к забастовке согласились присоединиться 2074 человека. Всего в детских садах работают 2293 воспитателя, вместе с вспомогательными работниками, которым во время забастовки город не сохраняет зарплату, насчитывается более 4300 человек. Если к городским детским садам добавить общеобразовательные школы, профтехучилища и кружки, бастуют 167 образовательных учреждения из 193.