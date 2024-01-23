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Странное ДТП: водитель внедорожника дважды вылетел в кювет с интервалом в полчаса

Свен Рандлайд
, журналист
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

На Хийумаа по вине водителя средних лет произошло странное дорожно-транспортное происшествие: сегодня днем с интервалом в полчаса он дважды вылетел в кювет на внедорожнике.

Сегодня в 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Лелу, Хийумаа, на 7-м километре дороги Нурсте-Куристе: внедорожник Toyota Hilux, которым управлял 44-летний мужчина, съехал с дороги.

Он смог вырулить обратно на дорогу, но когда приехала полиция, он уже ехал в сторону Нурсте. Через полчаса снова вылетел в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП мужчина не пострадал, но сотрудники скорой помощи проверяют состояние его здоровья.

Полиция выясняет причины происшествия.

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