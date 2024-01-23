Странное ДТП: водитель внедорожника дважды вылетел в кювет с интервалом в полчаса

Сегодня в 15:30 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Лелу, Хийумаа, на 7-м километре дороги Нурсте-Куристе: внедорожник Toyota Hilux, которым управлял 44-летний мужчина, съехал с дороги.

Он смог вырулить обратно на дорогу, но когда приехала полиция, он уже ехал в сторону Нурсте. Через полчаса снова вылетел в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП мужчина не пострадал, но сотрудники скорой помощи проверяют состояние его здоровья.

Полиция выясняет причины происшествия.